شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أخطاء يقع فيها مستخدمو أيفون وطرق التعامل معها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك عدة أخطاء يقع فيها مستخدمو أيفون، لذلك نرصد لك بعض هذه الأخطاء الأكثر شيوعًا في iPhone، والتي يجب عليك إصلاحها على الفور، من خلال بعض الخطوات البسيطة حسب ما ذكره موقع THE SUN.

أولا: عندما تشتري iPhone جديدًا، سيكون له عمر بطارية جيد جدًا، ولكن مع مرورالوقت، تقل السعة القصوى للبطارية، وفي النهاية، يمكن أن يكون أداء البطارية ضعيفًا، لدرجة أنك قد تكافح حتى تكمل يومًا بين الشحنات، ولحسن الحظ من السهل جدًا التحقق بالضبط من السعة المتبقية لبطارية iPhone، لأنك عندما تشتري iPhone جديدًا، فإنه يعتبر مزودًا ببطارية 100٪، وستقل هذه النسبة كلما استنفدت جهازك وشحنه عدة مرات، لذلك بعد 500 "دورة" شحن، أو حوالي عامين، من المتوقع أن تكون السعه حوالي 80٪.

هذا يعني أنك تحصل على عمر أقل بنسبة 20٪ من الشحن الكامل لجهاز iPhone، مقارنةً بالوقت الذي كان فيه جديدًا، ولذلك سنساعدك لكى تحقق أكثر درجه استفاده من البطارية، ولكى يطيل عمرها إليك الآتي:

انتقل إلى الإعدادات "البطارية" ثم "صحة البطارية والشحن"، انظر إليها فإذا كان عمرها أقل من 80٪، فقد تجد هذا مزعجًا للغاية، وعليك بأحد الخيارات، والتي من بينها تحديث جهاز iPhone الخاص بك.

وإذا وجدت سعة البطارية لديك منخفضة في الاعدادات البطارية، فمن المحتمل أن تكون قد امتلكتها لبضع سنوات، لذا فإن التحديث ليس فكرة سيئة، لكن الخيار الأرخص بكثير، هو ببساطة شراء بديل لبطارية iPhone من أبل، هذا يعني أنه سيكون لديك عمر بطارية مثل الجديدة دون الحاجة إلى شراء إصدار جديد تمامًا بسعر اعلى .

ويعد أيضا من الأخطاء الشائعة التي تقوم بها هو التحديث بتحديثات لا تخص أبل وأيفون، ولكن ننصحك بعدم تحديث iPhone الخاص بك إلا عندما تطرح أبل تحديثات iPhone الجديدة، لأن دائمًا ما تتضمن إصلاحات أمنية جيدة لا يوجد بها ثغرات بل تعمل هذه "التصحيحات" على إصلاح الثغرات التي يمكن أن يستخدمها المحتالون الإلكترونيون لخرق جهازك .

وإذا قمت بتحديث غير إصدارات أبل، من المحتمل أن يسرقوا معلومات تسجيل الدخول، والصور، ومعظم المعلومات الخاصة، ويمكن أن يؤدي هذا الى هجمات الكترونية خطيرة، وإلى خسارة مبالغ كبيرة من المال، أو معلومات شخصية للغاية ،أو صور ومقاطع فيديو ثمينة.

وإليك أحد الحلول الجيدة

أولا: الانتقال إلى الإعدادات "عام" تحديث البرنامج، والتأكد من تشغيل التحديثات التلقائية، التي اصدرتها ابل لنسخه هاتفك، هذا يعني أن جهاز iPhone الخاص بك سيقوم تلقائيًا بتثبيت آخر التحديثات، ولكن إذا كنت لا ترغب في القيام بذلك، فيجب عليك على الأقل التحقق من قسم تحديث البرامج.

يعد التحديث بشكل عام فكرة جيدة على أي حال ، لأنه عادةً ما يعمل على إصلاح الأخطاء المزعجة، وغالبًا ما يقدم ميزات مفيدة، كما أن تحديث iPhone مجاني تمامًا، لذلك لا يوجد سبب وجيه لعدم القيام بذلك.

الخطأ الثالث: وجود "شاشة رئيسية فوضوية " حيث يمكن أن يكون وجود شاشة رئيسية فوضوية بمثابة كابوس للتنقل، فكل ما عليك هو إخفاء صفحة الشاشة الرئيسية، وهذا أمر بسيط.

أولاً، عليك تأكد من التخزين" الحفظ" وأي تطبيقات تريد إخفاءها، على صفحة الشاشة الرئيسية، ثم اضغط بإصبعك على الشاشة الرئيسية، حتى تبدأ أيقونات التطبيق في الاهتزاز، بعد ذلك، اضغط فوق الفقاعة التي تحتوي على نقاط بداخلها أسفل الشاشة، تلك التي تعرض الصفحة التي تتصفحها، وسينقلك هذا إلى عرض الشاشة الرئيسية، الذي يتيح لك إخفاء الصفحات الفردية، عن طريق "إلغاء تحديدها".

بمجرد الانتهاء، ما عليك سوى الضغط فوق تم في الزاوية اليمنى العليا، علما بأن هذه الصفحات لم تختف إلى الأبد، و لكن يتم الاحتفاظ بها تمامًا، حتى المرة التالية التي تريد فيها إظهارها، وأيضا يمكنك أيضًا تركها مخفية إلى الأبد أيضًا ولكن لايزال بإمكانك العثور على التطبيقات المخفية دون الدخول إلى مكتبة التطبيقات، وما عليك سوى استخدام شريط بحث iPhone (اسحب لأسفل) أو اسأل Siri.