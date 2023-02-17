شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ذكاء اصطناعى يكشف عن حالتك فى أول لقاء عاطفى بقياس علاماتك الحيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لأحد التطبيقات المقبلة معرفة ما إذا كان الشخص الذى قابلته في لقاء عاطفى بينكما وجدك مملًا أم استمتع بمقابلتك، فأصبح للذكاء الاصطناعي الآن قادرا على معرفة مدى جودة هذه النوعية من المواعيد من خلال قياس مدى تعرق كل شخص، ومدى سرعة تنفسه، ومدى سرعة خفقان قلوبه.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كلما زاد التزامن مع الجهاز لهذه العلامات، زاد احتمال توافق الشخصين المعنيين، وفقًا لدراسة أجرتها جامعة سينسيناتي، حيث يبحث العلماء الذين يقفون وراء هذه التقنية في تطويرها إلى تطبيق يمكن أن يمنح الشريكين ملاحظات صادقة.

وقالت الباحثة الرئيسية إيمان تشاترجي: "يمكن للكمبيوتر معرفة ما إذا كنت مملًا"، وتعد الدراسة، التي نُشرت في مجلة IEEE Transactions on Affective Computing، هي من بين الأولى من نوعها لمعرفة مدى نجاح المحادثة بناءً على العلامات الحيوية فقط.

ويعتمد الذكاء الاصطناعى على ظاهرة تُعرف باسم "التزامن الفسيولوجي"، والتي تُظهر مدى تفاعل الشخصين بعمق من خلال مدى تطابق معدلات القلب والتنفس والعرق.

كان الذكاء الاصطناعي قادرًا على التمييز بين أربعة سيناريوهات محادثة مختلفة بدقة 75%، حتى عندما التقى الشخصان عبر Zoom.

وأوضحت شاترجى، أن التزامن الفسيولوجي هو على الأرجح تكيف تطورى، مضيفة أن البشر تطوروا للمشاركة والتعاون مع بعضهم البعض، وهو ما يتجلى حتى على مستوى اللاوعي.