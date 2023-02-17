شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية استخدام ChatGPT على الهاتف والكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنشأ الذكاء الاصطناعي التابع لـ (Open AI) تطبيق ChatGPT، وهو ثورة في عالم الإنترنت، فمن خلال هذا النظام، يمكنك إنشاء دردشة مع ChatGPT وطرح أي أسئلة، من الأسئلة البسيطة إلى فيزياء الكم، لذلك نقدم لك خطوات استخدام ChatGPT على الهاتف والكمبيوتر من خلال خطوات بسيطة.





خطوات لاستخدام ChatGPT على الهاتف • ، يُطلب منك فتح موقع chat.openai من مستعرض هاتفك المحمول أو أي جهاز آخر.

• الخطوة الثانية هي الضغط على زر تسجيل الدخول.

• ادخل معرف البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول ثم أدخل كلمة المرور لمرة واحدة المستلمة على هاتفك المحمول.

• الآن سترى الصفحة الرئيسية على شاشتك مع خيارات متعددة متاحة فيها.

• اضغط على زر الدردشة الجديدة ثم اطرح أي نوع من الأسئلة من ChatGPT.





خطوات تشغيل ChatGPT على جهاز الكمبيوتر• افتح متصفح Google Chrome أو Mozilla Firefox ثم اضغط فوق chat.openai.

• قم الآن بتسجيل الدخول باستخدام معرف البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المحمول، ثم ادخل اسم ملف التعريف.

• اضغط على دردشة جديدة ثم رفع الاستعلام للحصول على إجابات دقيقة.

• إذا لم تكن راضيًا عن الإجابة التي قدمها الذكاء الاصطناعي، فقم بإعادة تكوين الإجابات للحصول على أفضل مراجعة.