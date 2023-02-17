شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تدافع عن صفقة "أكتيفيجن بليزارد" فى جلسة استماع 21 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مايكروسوفت إنها ستبذل جهدًا أخيرًا لإقناع مسؤولي مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي بشأن صفقتها البالغة 69 مليار دولار للاستحواذ على Activision Blizzard ، شركة ألعاب الفيديو التي تصنع Call of Duty ، في جلسة استماع مغلقة في 21 فبراير.

وبحسب تقرير لوكالة رويترز للأنباء ، طلبت شركة البرمجيات الأمريكية جلسة الاستماع بعد تلقيها بيان اعتراضات من المفوضية الأوروبية. وحذر بيان الاعتراضات من الآثار المحتملة المناهضة للمنافسة للصفقة.

وفي وقت سابق، قالت مايكروسوفت إنها تعمل مع المنظمين لمعالجة أي مخاوف.

ونُقل عن مايكروسوفت قولها: "نحن نواصل العمل مع المفوضية الأوروبية لمعالجة أي مخاوف تتعلق بالسوق، هدفنا هو جلب المزيد من الألعاب لعدد أكبر من الناس، وهذه الصفقة ستعزز هذا الهدف".

قد تضر صفقة Microsoft-Activision باللاعبين في الأسبوع الماضي، قال منظم مكافحة الاحتكار في بريطانيا إن تحقيقًا معمقًا وجد أن شراء مايكروسوفت صانع Xbox لـ أكتيفيجن بليزارد قد أثار مخاوف المنافسة بشأن السحابة وألعاب وحدة التحكم.

وأثيرت مخاوف مماثلة من قبل لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية قائلة إن مايكروسوفت لديها سجل في اكتناز محتوى ألعاب قيم.

ومع ذلك، توصلت مايكروسوفت إلى صفقة مدتها 10 سنوات مع Nintendo لإتاحة "Call of Duty" على وحدات تحكم Nintendo ، وهي خطوة تهدف إلى إقناع منفذي المنافسة.

وقالت الشركة أيضًا إنها عرضت أيضًا صفقة مماثلة مع شركة سوني، التي تعتبر "المعترض الأعلى" على الصفقة.

وقالت الشركة إنها تريد الصفقة لمساعدتها على التنافس مع رواد صناعة الألعاب ، Tencent و PlayStation مالكة Sony.

بدون Activision ومجموعة متنوعة من الألعاب عبر الأجهزة المحمولة ووحدات التحكم وأجهزة الكمبيوتر ، قد تكافح مايكروسوفت لجذب المستخدمين إلى نظامها الأساسي.

في العام الماضي، قال رئيس مايكروسوفت براد سميث إن الحصول على Activision Blizzard سيمكن مايكروسوفت من التنافس ضد هذه الشركات من خلال الابتكار الذي من شأنه أن يفيد المستهلكين.

وأشار أيضًا إلى أن الشركة تريد أن تقدم للمستهلكين خيارًا للاشتراك في خدمة الألعاب السحابية "التي تتيح لهم بث مجموعة متنوعة من الألعاب على أجهزة متعددة مقابل رسوم واحدة معقولة.

كما أنه سيفيد المطورين من خلال السماح لهم بالوصول إلى جمهور أوسع بكثير ".