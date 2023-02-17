شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين ميزات أندرويد الجديدة لتحسين تجربة المتصفح داخل التطبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساعد المتصفحات داخل التطبيق المستخدمين على الوصول إلى روابط الويب أثناء استخدام تطبيق محمول معين على كل من أجهزة آيفون وأندرويد، على سبيل المثال، إذا رأيت إعلانًا على تطبيق فيسبوك وقمت بالضغط عليه، فسيتم فتح روابط الويب الموجودة في الإعلان في متصفح التطبيق افتراضيًا.

ومع ذلك فإن هذه المتصفحات ليست الطريقة المثالية للمستخدمين للوصول إلى المحتوى في التطبيق.

يستخدم مطورو تطبيقات أندرويد أيضًا ميزات علامات التبويب المخصصة في كروم لتحسين التجربة وتحسينها.

قام عملاق التكنولوجيا بتحديث منشور المدونة الخاص به للإعلان عن ميزات جديدة يتم طرحها لجعل التصفح داخل التطبيق أكثر سلاسة على أندرويد.

هذه الميزات الجديدة هي - علامات تبويب مخصصة جزئية وكلمات مرور للتعبئة التلقائية.





ميزة جديدة لمتصفح اندرويد داخل التطبيق: علامات تبويب مخصصة جزئية

سيحصل مطورو التطبيقات على مزيد من التحكم في ارتفاع الإطلاق الأولي لعلامة تبويب باستخدام ميزة علامات التبويب المخصصة الجزئية الجديدة.

على سبيل المثال، عندما ينقر المستخدم على رابط المقالة ، ستساعد هذه الميزة علامة التبويب في الفتح على نصف شاشة.

لن يؤدي ذلك إلى تمكين المستخدمين من التفاعل مع التطبيق فحسب ، بل سيساعدهم أيضًا على الوصول إلى المتصفحات داخل التطبيق في وقت واحد.

أكدت جوجل أن ميزة علامات التبويب المخصصة الجزئية سيتم دعمها من خلال متصفحات محددة داخل التطبيق، والتي تضمنت أيضًا كروم.

تعمل الشركة أيضًا على الترويج لعلامات تبويب كروم المخصصة عبر WebView.

تدعي جوجل أن الجدول المخصص سيوفر المزيد من الوظائف.





ميزة جديدة لمتصفح أندرويد داخل التطبيق: الملء التلقائي لكلمات المرور

بصرف النظر عن علامات التبويب المخصصة الجزئية، ستسمح جوجل أيضًا للمستخدمين بملء كلمات المرور والتفاصيل المحفوظة الأخرى مثل العناوين.

سيتمكن المستخدمون من ملء هذه التفاصيل دون مغادرة التطبيق.

يمكن أن تكون هذه الميزة مهمة في الحالات التي يعرض فيها التطبيق نافذة منبثقة لتسجيل الدخول إلى متصفح التطبيق.

قالت جوجل في منشور المدونة، "عند إضافة تجربة ويب إلى تطبيق أندرويد، فإن مجرد تشغيل متصفح من تطبيقك يجبر المستخدمين على مغادرة تطبيقك، مع المخاطرة بالتخلي عن تلك الجلسة.

تسمح لك WebViews بإنشاء متصفح داخل التطبيق الخاص بك، ولكن يمكن أن تكون عملية معقدة مع زيادة تكاليف الصيانة.