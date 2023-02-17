شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون "iRobot" يواجه تحقيقًا من الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد لا يكون السياسيون الأمريكيون هم الشخصيات الحكومية الوحيدة التي تشعر بالقلق إزاء اقتناء أمازون المقترح لشركة iRobot، تزعم مصادر الفاينانشيال تايمز أن المنظمين في الاتحاد الأوروبي يستجوبون أمازون قبل تحقيق رسمي "محتمل"، وأرسلت المفوضية الأوروبية أسئلة حول مشكلات الخصوصية المحتملة، بما في ذلك قدرة مكنسة روبوت Roomba على التقاط الصور، حيث يشعر المسؤولون بالقلق من أن Amazon قد تدمج الصور مع بيانات Alexa للحصول على "ميزة تنافسية"، وفقًا لأحد المصادر.

اكتشفت MIT Technology Review مؤخرًا أن الصور التي تم التقاطها بواسطة إصدارات التطوير من مكنسة Roomba J7 قد وصلت إلى مجموعات Discord و Facebook الخاصة، في ذلك الوقت، قالت شركة iRobot إن التكنولوجيا لم تصل إلى نماذج الإنتاج مطلقًا، وقد تم تصنيفها بوضوح للمختبرين وتضمنت تحذيرًا لإزالة العناصر "الحساسة" من وجهة نظر robovac، وأدت النتائج إلى قيام iRobot بقطع العلاقات مع Scale AI، وهي شركة ناشئة تعتمد على المتعاقدين لتسمية البيانات لتدريب الذكاء الاصطناعي، ويبدو أن الأشخاص العاملين في هذا المشروع سربوا الصور.

من المفترض أن Amazon على استعداد لمواجهة تحقيق محتمل من خلال ملاحظة أن إنتاج Roombas لديه فقط خرائط منزلية بدائية وليس من المحتمل أن يتسبب في مشكلات تتعلق بالخصوصية، ووفقاً لموقع Engadget، قالت أمازون إنها "تعمل بشكل تعاوني" مع المنظمين.

يقول المطلعون إن التحقيق الرسمي لا يزال على بعد أسابيع في أحسن الأحوال، ومع ذلك، قد ترغب Amazon في معالجة أي مخاوف أولية بسرعة، وسيبدأ الاتحاد الأوروبي بإجراء تحقيق محدود، لكنه سيجري تحقيقًا أكثر جوهرية في "المرحلة الثانية" إذا لم تستطع أمازون إرضاء المنظمين.

يأتي التحدي المحتمل في الوقت الذي يتعهد فيه الاتحاد الأوروبي بأن يصبح أكثر صرامة ضد شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون عند التحقيق في انتهاكات الخصوصية المزعومة، حيث اتهم المدافعون عن الحريات المدنية الاتحاد الأوروبي بأنه متساهل للغاية وبطيء في التعامل مع هذه الانتهاكات، ولن يكون التحقيق في صفقة iRobot مرتبطًا بشكل مباشر بهذه الإجراءات الصارمة، ولكنه سيوضح أن الخصوصية هي محور تركيز رئيسي لمراجعات الاندماج.

أخبر متحدث باسم المفوضية الأوروبية موقع Engadget أنه لم يتم "إخطار المنظم رسميًا" بمعاملة Amazon's iRobot ، ولكن بخلاف ذلك لا يقدم مزيدًا من التعليقات.