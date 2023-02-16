تكنولوجيا: طلاب الجامعات الروسية يساهمون فى وضع التصميم الداخلى للمحطة المدارية الواعدة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن طلابا ومعلمين من إحدى الجامعات الروسية يساهمون في العمل على مشروع التصميم الداخلي للمحطة المدارية الوطنية الواعدة، وفقا لتقرير RT.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة قالت "في مايو أو يونيو المقبل سيتم اختيار أفضل الأعمال المتعلقة بالتصميم الداخلي للمحطة المدارية الروسية الواعدة (ROS)، والتي يجري العمل عليها حاليا من قبل الطلاب والمعلمين في جامعة ستروغانوف الحكومية الروسية للفنون والصناعة".

وأضاف البيان "بدأ العمل على مشروع وضع التصمم الداخلي للمحطة بمشاركة طلاب الجامعات في فبراير الماضي، وذلك بعد أن ألقى الخبير في علوم الطيران بشركة إينيرجيا الروسية، مارك سيروف، محاضرة على طلاب جامعة ستوغانوف المذكورة، ما ساهم في انغماس الطلاب في أجواء إنشاء تصاميم داخلية للمجمعات المدارية الواعدة، في مايو أو يونيو هذا العام سيقوم المختصون بمراجعة واختيار أفضل التصاميم التي اقترحها طلاب الجامعة لمحطة (ROS.

وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد أشارت في وقت سابق إلى "أن المحطة المدارية الروسية الواعدة قد تغني روسيا عن خدمات المحطة الفضائية الدولية، ومن المفترض أن تكون الوحدة الأساسية لهذه المحطة عبارة عن وحدة علمية ووحدة لتأمين الطاقة، وهي نفسها التي كانت روسيا تخطط لإرسالها نحو المحطة الفضائية الدولية عام 2024 ".

يذكر أن مؤسسة "إينيرجيا" لصناعات الفضاء أعلنت أن المحطة المدارية الروسية الواعدة ستحصل على الروبوتات وتقنيات الواقع الافتراضى ضمن خططها.

وتعتبر مؤسسة روس كوسموس ويطلق عليها مؤسسة روس كوسموس الحكومية للانشطة الفضائية، هي مؤسسة حكومية مسؤولة عن مجموعة واسعة من الرحلات الفضائية المتنوعة وبرامج علوم الفضاء الخاصة بالاتحاد الروسي.