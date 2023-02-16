شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موزيلا تُصدر ثلاث إضافات مفيدة لمتصفح فايرفوكس على أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وتشمل إضافةً لإخفاء عنوان البريد الإلكتروني الفعلي للمستخدم عن مواقع الويب، وثانيةً لتنظيف عناوين الصفحات وتقصيرها، وأخرى لقراءة المقالات آليًا، وفقاً لموقع aitnews.





Firefox Relay – إخفاء عناوين البريد الإلكتروني

تُساعد هذه الإضافة مستخدمي متصفح فايرفوكس في إخفاء عناوين بريدهم الإلكتروني لحماية خصوصيتهم ومنع استخدام عناوينهم كهدف لمُرسلي الرسائل الإعلانية المزعجة. تتيح هذه الإضافة للمُستخدم ميزةً تظهر عند إدخال بريده الإلكتروني في أي موقعٍ كان، حيث يتوفر بعد تنزيل الإضافة خيار جديد يمنح المستخدم إمكانية استبدال عنوانٍ مولدٍ عشوائيًا ببريده الفعلي، وبذلك يحصل الموقع على عنوان بريدي وهمي تحوّل خدمة Relay الرسائل منه إلى العنوان الحقيقي للمُستخدم. وتعتمد هذه الميزة على خدمة Firefox Relay التي كانت موزيلا قد أطلقتها على الويب في عام 2020.





ClearURL – تنظيف العناوين قبل مشاركتهاالإضافة الثانية ClearURL، توفر لمستخدمي فايرفوكس إمكانية تنظيف عناوين مواقع الإنترنت الطويلة عبر إزالة الإضافات غير الهامة من آخر عنوان الرابط. غالبًا ما يُلاحظ المستخدم ظهور عناوين طويلة جدًا عند مُشاركة روابط الويب. بعض هذه العناوين تتضمن شيفرات تتيح للمواقع تتبُّع نشاط المُستخدم وجمع بعض المعلومات عنه. ويمكن حل هذه المشكلة ببساطة عبر حذف المحارف المُضافة تلقائيًا إلى عناوين روابط المشاركة، وهو ما تتولى هذه الإضافة أمره آليًا نيابةً عن المُستخدم.





ReadAloud – القراءة الآلية للنصوصتستخدم هذه الإضافة تقنية التحويل الآلي للنص المكتوب إلى منطوق للاستماع إلى المقالات المكتوبة بدل قراءتها في فايرفوكس. ووفقًا لما ذكرته موزيلا، فهي تدعم قراءة النصوص من مختلف أنواع المواقع كالمواقع الإخبارية والمدونات ومواقع الكتب والمدارس والجامعات. ويمكن للمستخدم اختيار صوت رجل أو أنثى كما يستطيع تعديل سرعة القراءة.

بإمكان المستخدم تنزيل هذه الإضافات لمتصفح فايرفوكس على أندرويد من خلال التوجه إلى قائمة فايرفوكس الرئيسية، والضغط على خيار الإضافات Add-Ons والبحث عن اسم الإضافة.