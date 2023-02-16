شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا فعل الزمن بشكل ووزن نيزك "تشيليابينسك" بعد 10 سنوات من سقوطه؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - "فقدت" شظية من نيزك "تشيليابينسك" 3-5٪ من كتلتها بعد مرور 10 أعوام وبدأت في التأكل، أعلن ذلك سيرغي زاموزدرا الذي لا يزال يدرسه، وهو العالم من جامعة تشيليابينسك المحلية، حسبما نقلت RT.
وقال علماء من شبه جزيرة القرم، هم نيقولاي كيسيليف وغينادي بوريسوف وسيرغي نزاروف في حديث أدلوا به لوكالة "نوفوستي" أن النيزك الذي سقط عام 2013 وانفجر فوق الأحياء السكنية بمدينة تشيليابينسك الروسية هو الأكبر (بعد نيزك "تونغوسكا " عام 1908) من بين الأجرام السماوية المعروفة التي سقطت على الأرض في القرن الماضي، ولو تحطم على ارتفاع أقل، لكانت عواقب الحادث أكثر خطورة على تشيليابينسك والمنطقة، مع العلم أن تقليص المسافة بمقدار الضعف، يسبّب زيادة في شدة الانفجار بمقدار 4 أضعاف.
جدير بالذكر أن انفجار نيزك "تشيليابينسك" أسفر عن تحطيم النوافذ في أكثر من 7000 مبنى، وأصيب أكثر من 1600 شخص بشظايا زجاجية، وزادت الأضرار الاقتصادية عن 1.2 مليار روبل.