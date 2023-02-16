شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: «سامسونج مصر» تستعرض إنجازاتها المجتمعية خلال عام 2022 لتطوير مهارات الشباب فى مختلف مجالات التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مؤسسة جامعات المعرفة الدولية تدعم خريجي برنامج " ابتكار" من سامسونج إيمانًا بأهمية بناء الكوادر الشابة

استعرضت شركة سامسونج للإلكترونيات مصر أبرز مجهوداتها في المسؤولية المجتمعية خلال عام 2022، إذ نجحت في تخريج دفعات جديدة من برنامجها التدريبي "ابتكار"، وذلك في إطار استراتيجية الشركة في بناء كوادر شابة مؤهلة في مجالات التكنولوجيا المختلفة بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وأهداف رؤية مصر لتمكين الشباب المصري من مواكبة الثورة الصناعية الرابعة والتطبيقات الذكية 2030 وتجهيزهم لسوق العمل.



سامسونج مصر

ويعد برنامج سامسونج للابتكار من أبرز البرامج التدريبية التي قدمتها الشركة في مجال الترميز والبرمجة والذكاء الاصطناعي حيث نجحت الشركة في تأهيل وتجهيز أكثر من 1100 طالب وطالبة لسوق العمل في عام 2022 ليبلغ إجمالي عدد المستفيدين من البرنامج 1500 طالب وطالبة منذ انطلاق البرنامج عام 2019.

كما واصلت سامسونج تعزيز شراكاتها المثمرة مع الجهات المختلفة، وفي صدارتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التربية والتعليم وشركة المصرية للإتصالات WE ، هذا إلى جانب عدد من منظمات المجتمع المدني ومن بينها مؤسسة صناع الحياة ومؤسسة معًا، وذلك بهدف تقديم برامج تدريبية متكاملة يستفيد منها مئات الشباب في جميع محافظات مصر.

وتعليقًا على ذلك، قال أحمد جعفر، رئيس قطاع التسويق بشركة سامسونج مصر: "إن سامسونج استمرت خلال العام الماضي 2022 في تنفيذ رؤيتها المتمثلة في تنمية المجتمعات التي تعمل بها، وذلك على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، فإلى جانب اهتمام الشركة بتحسين جودة حياة المواطنين في القرى والمحافظات المحيطة بمصنع الشركة في محافظة بني سويف، حرصت سامسونج أيضا على مواصلة بناء الكوادر الشابة القادرة على مواكبة التطورات العالمية فى مجالات التقنية المختلفة، وتجهيز الشباب وإكسابهم المهارات التقنية والشخصية المطلوبة في سوق العمل، بما يصب في صالح الاقتصاد المصري."

كما اتجهت سامسونج لأول مرة عام 2022 إلى التركيز على المهارات الشخصية للمتدربين عن طريق برنامج

Samsung Mentorship لتشمل المادة التعليمية المقدمة فى البرنامج المهارات الشخصية المطلوبة فى سوق العمل أيضًا مثل مهارات التواصل وإدارة الوقت، وكيفية إنشاء سيرة ذاتية بطريقة احترافية، والتكيف مع متغيرات سوق العمل، انطلاقًا من إيمانها بأهمية تدريب الشباب في مقتبل حياتهم و إمدادهم بالمهارات الحياتية المختلفة وليست المهارات التقنية فقط.

وإيماناً من مؤسسة جامعات المعرفة الدولية، التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم العالي في مصر، بالدور الفعال لبرنامج سامسونج للابتكار، قامت المؤسسة باستضافة حفل تخرج الدفعة الجديدة من طلاب برنامج سامسونج للابتكار لعام 2022، وعقدت ندوة لخريجي الذكاء الإصطناعي من برنامج سامسونج للابتكار عن مبادئ إدارة الأعمال حتى يتوفر لديهم المعرفة اللازمة التي تمكنهم من إنشاء مشروعاتهم الخاصة، ودعم مجال ريادة الأعمال.

ومن جانبه، أشاد متحدث من مؤسسة جامعات المعرفة الدولية، بأهمية الدور الذي تؤديه شركة سامسونج مصر في مجال دعم الابتكار وتوفير التدريب ، والذي استفاد منه فئات مختلفة من الشباب، سواء الطلاب أو الخريجين، من خلال برامج متنوعة تناسب احتياجات كل فئة، مشددا على أهمية التوسع في برامج التدريب، لملاحقة التطورات التكنولوجية العالمية.

كما أعرب الأستاذ/ أحمد موسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "صناع الحياة" عن سعادته بالشراكة مع سامسونج مصر، والتي وفرت للكثير من الشباب والطلاب برنامج تدريبي على أعلى مستوى، يعمل على بناء قدراتهم العملية والوظيفية بما يساعدهم في اقتناص فرص عمل متميزة، كما تساعدهم على التطور الوظيفي في أعمالهم، مشيدًا بالدور الذي لعبته سامسونج في توفير كافة الإمكانات المطلوبة لتقديم التدريب على أعلى مستوى.

ولم تقتصر مبادرات سامسونج مصر في مجال المسؤولية المجتمعية على تدريب الشباب فقط، بل امتدت إلى تحسين جودة حياة الفئات الأكثر استحقاقًا في مدينة بني سويف، حيث قام موظفي شركة سامسونج وممثلي مجلس الإدارة وبحضور رئيس الشركة بتوزيع 500 غطاء ضمن حملة "ستر ودفا" بمركز الواسطى بالتعاون مع جمعية الأورمان الخيرية، في إطار اهتمام موظفي الشركة بالاشتراك في المبادرات الخيرية وتقديم المساعدة للمواطنين.