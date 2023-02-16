شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عالم فلك يكشف إمكانية إنشاء دفاع جوى "فضائى" مضاد للنيازك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أوليج أوجيلنيكوف، عالم الفلك، كبير الباحثين في معهد البحوث الفضائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن البشرية ستنشيء دفاعا جويا فضائيا مضادا للنيازك قبل نهاية القرن، ويشير العالم في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أنه قبل نهاية القرن الحالي سيظهر نظام دفاع جوي فضائي قادر على إسقاط الأجسام الفضائية التي تشكل خطورة على الأرض.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، يذكر أنه قبل عشر سنوات سقط في 15 فبراير عام 2013 نيزك بمنطقة تشيليابينسك، وقد تسببت موجة الانفجار في تحطم زجاج النوافذ في أكثر من 7 آلاف بناية، ما أدى إلى إصابة أكثر من 1.6 ألف شخص بجروح، وتسبب النيزك في خسائر اقتصادية تزيد عن 1.2 مليار روبل.

ويقول العالم: "بالطبع، من الصعب مثلا، مواجهة نيزك متفجر بطول 10 أمتار، لذلك يجب اكتشافه قبل فترة طويلة. مثل هذه الأفكار موجودة، لكنني لا أعرف متى ستنفذ بالضبط.. ولكني أعتقد في القرن الحادي والعشرين بالطبع. أي خلال الثمانين عاما المقبلة سيتم تنفيذ هذه الأفكار".