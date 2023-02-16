شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يفتح منصته الإعلانية لشركات مخدر "القنب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخفف تويتر سياساته الإعلانية للسماح لشركات القنب بالترويج لعلاماتها التجارية على الخدمة، التغييرات تجعل تويتر أول منصة وسائط اجتماعية رئيسية للترحيب بإعلانات القنب داخل الولايات المتحدة، وهو أحد أنواع المخدرات.

وأعلنت الشركة في منشور على مدونة: "من الآن فصاعدًا، يسمح تويتر للمعلنين بالترويج لتفضيلات العلامة التجارية والمحتوى الإعلامي المتعلق بالقنب من أجل CBD و THC والمنتجات والخدمات المتعلقة بالقنب"، وفقاُ لموقع engadget.

وفي حين أن التغيير سيسمح للشركات التي تبيع منتجات القنب بالإعلان عن أعمالها، فلا تزال هناك بعض القيود على ما يمكن أن يظهر في الإعلانات، كما يشير أكسيوس، لا يمكن للإعلانات "الترويج أو عرض بيع مخدر الحشيش بشكل مباشر" باستثناء بعض منتجات اتفاقية التنوع البيولوجي، هناك أيضًا قيود متعلقة بالعمر والموقع تحد من الأشخاص الذين يمكن استهدافهم بالإعلانات المتعلقة بالقنب.

التغيير هو أحدث طريقة قام بها Twitter بتغيير قواعده تحت قيادة Elon Musk من أجل السماح بالمحتوى الذي كان محظورًا في السابق، يأتي تحديث السياسة أيضًا في وقت غادر فيه العديد من المعلنين النظام الأساسي أو قللوا بشكل كبير من المبلغ الذي ينفقونه، من خلال الانفتاح على شركات القنب، التي كانت حتى الآن خيارات محدودة للغاية للوصول إلى الناس على منصات التواصل الاجتماعي، لدى تويتر فرصة لجلب مجموعة جديدة من المعلنين.

في إعلانها، اقترح تويتر أن شركات القنب يمكن أن تصل إلى جمهور كبير على المنصة، مشيرة إلى أن المحادثات المتعلقة بالقنب "أكبر من المحادثة حول مواضيع مثل الحيوانات الأليفة والطبخ والجولف، بالإضافة إلى فئات الأطعمة والمشروبات.