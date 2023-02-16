شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يفتح منصته الإعلانية لشركات مخدر "القنب" والان مع تفاصيل الخبر
وأعلنت الشركة في منشور على مدونة: "من الآن فصاعدًا، يسمح تويتر للمعلنين بالترويج لتفضيلات العلامة التجارية والمحتوى الإعلامي المتعلق بالقنب من أجل CBD و THC والمنتجات والخدمات المتعلقة بالقنب"، وفقاُ لموقع engadget.
وفي حين أن التغيير سيسمح للشركات التي تبيع منتجات القنب بالإعلان عن أعمالها، فلا تزال هناك بعض القيود على ما يمكن أن يظهر في الإعلانات، كما يشير أكسيوس، لا يمكن للإعلانات "الترويج أو عرض بيع مخدر الحشيش بشكل مباشر" باستثناء بعض منتجات اتفاقية التنوع البيولوجي، هناك أيضًا قيود متعلقة بالعمر والموقع تحد من الأشخاص الذين يمكن استهدافهم بالإعلانات المتعلقة بالقنب.
في إعلانها، اقترح تويتر أن شركات القنب يمكن أن تصل إلى جمهور كبير على المنصة، مشيرة إلى أن المحادثات المتعلقة بالقنب "أكبر من المحادثة حول مواضيع مثل الحيوانات الأليفة والطبخ والجولف، بالإضافة إلى فئات الأطعمة والمشروبات.