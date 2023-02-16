شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تحصل على براءة اختراع هاتف قابل للطى.. تعرف على مواصفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت شائعات مؤخرا عن أن شركة أبل تخطط لإطلاق جهاز أيفون قابل للطي، لكنها أخرت الإنتاج بسبب المشاكل التي تعاني منها الإصدارات الأخرى، مثل التكسير والتضحية بالجودة، تبين الآن أن شركة أبل الأمريكية حصلت على براءة اختراع جديدة لهاتف قابل للطى، فإن لديها جهازًا قابلًا للطي في طور الصنع من شأنه أن يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع أجزاء متعددة من الهاتف الذكي لأداء مهام مختلفة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيتم وضع الأزرار الافتراضية على جانبي الجهاز، مما يسمح للمستخدمين بالتحكم في الكاميرا ومستوى الصوت وسطوع الشاشة وخيارات أخرى، وتقدم أبل حلاً لمنع التصدع، يتمثل في ميزات مقاومة الإجهاد مثل طبقات البوليمر المطبقة كطلاء.

ولم يتم بعد رؤية جهاز iPhone القابل للطي، ولكنه سيسمح لشركة أبل بالتنافس مع الشركات الأخرى التي عرضت جهاز قابل للطى ولكنه يتعرض للكسر أيضا.

وحصلت شركة أبل على براءة الاختراع، التي تصف جهازًا قد يحتوي على جدار أمامي وجدار خلفي متقابل وجدران جانبية منحنية.

قد يكون الجدار الأمامي مصنوعًا من الزجاج، والذي بدأت أبل في استخدامه مع خط إنتاج iPhone 12، وتقول براءة الاختراع: "قد يحتوي الجهاز الإلكتروني القابل للطي على جزء مرن وشفاف من الجدار ينضم إلى الجدران الشفافة المستوية".

قد يتم تداخل المكونات بين الجدران المستوية الشفافة والجدران غير الشفافة، وقد تتداخل طبقات العرض واللمس مع الجدران الشفافة وجزء الجدار المرن الشفاف، ويمكن أيضًا أن تتداخل هياكل مستشعرات اللمس مع الجدران غير الشفافة.

وتقترح أبل أيضًا إضافة مناطق مفصلات في جميع أنحاء المنطقة التي ينحني فيها الهاتف الذكي، والتي سيتم تصميمها بطبقات مرنة من المواد، مثل البلاستيك أو المعدن.

وتشير صور براءة الاختراع إلى أن الهاتف سيفتح عموديًا لتوفير شاشة ممتدة أكثر، مقارنة بالموديلات الأخرى التي تفتح أفقيًا لتشكيل جهاز يشبه التابلت.