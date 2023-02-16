شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هولندا تتجه لحظر "تيك توك" على الأجهزة الحكومية.. لمنع التجسس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه الحكومة الهولندية لحظر استخدام "تيك توك" على جميع الأجهزة الحكومية ، وذلك لمنع التجسس عليها ، وأعربت عن قلقها بشأن التطبيق حتى يتم التأكد من حماية البيانات الخاصة به ، وفقا لصحيفة "اوك دياريو" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في ديسمبر، أجرت تيك توك Tiktok تغييرًا على سياسة الخصوصية الخاصة بها، مما أتاح لبعض الموظفين الوصول إلى البيانات من المستخدمين الأوروبيين، على الرغم من أنه من غير الواضح بالضبط ما هي البيانات التي يمكن لهؤلاء الموظفين الوصول إليها والموظفين المعنيين، إلا أن عدم حماية البيانات بشكل عام أثار قلق الجهات الأوروبية وخاصة هولندا.

ودعا البرلماني إيفرت جان سلوتويج التابع لحزب الديمقراطيين (CDA) ، مجلس النواب على أن يحذو حذو الولايات المتحدة. وطالب ، بحسب وسائل الإعلام المذكورة ، "يجب ألا نكون ساذجين ونتبع مسار الحكومة الأمريكية".

كما أعلن الحزب الشعبي من أجل الحرية والديمقراطية أنه أجرى بالفعل دراسات حول مخاطر التطبيق ، ويرى أهمية حظره.

من ناحية أخرى ، طالب الاتحاد الديمقراطى بفرض حظر تيك توك في البلاد، وقال البرلماني نيكو دروست: "إذا لم يكن ذلك جيدًا بما يكفي لموظفي الخدمة المدنية ، فإنه يجب حظر التطبيق من أجل أطفالنا".

ويأتي الاقتراح بعد أشهر من دفع مجلس الشيوخ الأمريكي لتشريع يحظر TikTok على الأجهزة الحكومية بعد مخاوف من عدم خصوصية البيانات.

وهددت السلطات الأوروبية شركة تيك توك TikTok بحظر استخدام الشبكة الاجتماعية في الاتحاد الأوروبى إذا لم تمنع القاصرين من الوصول الى مقاطع الفيديو التي يُحتمل ان تسبب القتل.

وأشارت الصحيفة إلى أن المفوضية الأوروبية هددت الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك شو زي تشو بحظر استخدام الشبكة الاجتماعية في الاتحاد الأوروبى حال منع القاصرين من الوصول الى الفيديوهات التي قد تكون خطيرة على حياتهم.

وخلال اجتماع عن بعد مع تشيو ، أخبره المفوض الأوروبي للسوق الداخلية ، تييري بريتون ، أنه "مع الشباب ، يتطلب الأمر مزيدًا من المسؤولية" وأنه "من غير المقبول أنه وراء الميزات الممتعة وغير الضارة على ما يبدو ، يستغرق المستخدمون ثوان للوصول إلى المحتوى الضار والمهدِّد للحياة في بعض الأحيان".