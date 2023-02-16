شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تمكنت أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة من تسريع النمو؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت أجهزة الكمبيوتر المحمولة أكثر شيوعًا في الفصول الدراسية نظرًا لمزايا مثل القدرة على تحمل التكاليف والاتصال اللاسلكي والسهولة.

وتعتبر التطورات التكنولوجية والتعلم الافتراضي والاختراق السريع للأجهزة التي تدعم الإنترنت والتغيير في ثقافة العمل التي يقودها وباء Covid-19 من العوامل الرئيسية التي تدفع نمو السوق في هذا القطاع.

وسوف تمثل منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC) 38 % من نمو السوق مع الصين واليابان والهند باعتبارها أكبر أسواق الكمبيوتر.

سوف يساعد التوسع في سوق الكمبيوتر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على زيادة الطلب على أجهزة الكمبيوتر عبر مجموعة من الصناعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والترفيه والقطاعات الأخرى.

ومع ذلك هناك العديد من التحديات أيضًا، وهي عدم كفاية تدابير الأمن السيبراني والميل إلى شراء أجهزة ذات تكوين منخفض، بالإضافة إلي تقليل الطلب على الأجهزة المستقلة، والركود الوشيك.

كيف نتنقل خلال هذه الأوقات الصعبة ونستفيد إلى أقصى حد من الموقف، شاهد مناقشتنا لمعرفة المزيد عن هذا الأمر.