شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة Virgin Orbit تكشف سبب فشل مهمتها الأولى فى المملكة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في تحديث جديد، أكدت شركة Virgin Orbit أن فشل إطلاق مهمتها الأولى في المملكة المتحدة كان على الأرجح بسبب مرشح الوقود الذي "تم إزاحته عن وضعه الطبيعي"، أدى ذلك إلى سلسلة من الأحداث التي أدت إلى إغلاق صاروخ المرحلة الثانية، والذي سقط في النهاية على الأرض مع حمولته، وفقًا للبيانات التي تم جمعها حتى الآن، ويقود التحقيق جيم سبونيك من United Launch Alliance وكبير المهندسين في شركة Virgin تشاد فورستر، بإشراف من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية وفرع التحقيق في حوادث الطيران في المملكة المتحدة وسلطات أخرى، وفقا لتقرير engadget.

وبدأت مهمة "Start Me Up" التاريخية للشركة من Spaceport Cornwall في 9 يناير وأكدت فيرجن أن الأمور سارت على ما يرام في البداية، وكتبت أن "الاشتعال ورحلة المرحلة الأولى وفصل المرحلة وإشعال المرحلة الثانية ونشر صاروخ LauncherOne كانت اسمية"، "كل من هذه المعالم شكلت إنجازًا هو الأول من نوعه لأي محاولة إطلاق مداري من أوروبا الغربية."

وهذا المرشح المزعج بقيمة 100 دولار يسلط الضوء على تحديات الرحلات الفضائية، وجد المحققون أنه بعد إزاحتها من مكانها الصحيح في خط تغذية الوقود، تم تجويع مضخة المصب للوقود وبدأت في العمل بدرجة حرارة أعلى بكثير من التصنيف، وفي نهاية المطاف تعطلت أجزاء من مجرى النهر وفي المنطقة المجاورة، مما تسبب في توقف المحرك وأنهى إنهاء الدفع المبكر للمهمة ، وعادت المرحلة الثانية وحمولاتها إلى الأرض، وهبطت في ممر الأمان المعتمد في المحيط الأطلسي."

وتصور Virgin Orbit الفشل على أنه تجربة تعليمية، ولكن كأول إطلاق مداري في المملكة المتحدة على الإطلاق، لم يكن التوقيت مثاليًا، ومع ذلك ، أشارت الشركة إلى أن جميع الرحلات التشغيلية الأربع السابقة قد نجحت، حيث أرسلت 33 حمولة إلى المدارات المطلوبة.

وأضافت أن الشركة تعمل الآن على وضع خطة لتكرار ظروف الطيران لتحديد السبب الجذري أو أسباب الفشل. "العديد من الاختبارات جارية لدعم التحقيق والمساعدة في الوصول إلى استنتاجات نهائية، وفي النهاية سيتم معالجة جميع الأسباب الموثوقة للفشل قبل مهمة LauncherOne التالية.