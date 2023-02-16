شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. 6 طرق للحفاظ على محادثات واتساب الخاصة بك تحت السيطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واتساب هو تطبيق مراسلة شائع يستخدمه أكثر من 2 مليار شخص حول العالم، يمكن استخدام خدمة المراسلة الفورية المملوكة لشركة ميتا للتواصل مع الأصدقاء والعائلة والشركات.

تدعي الشركة أن مستخدمي واتساب يرسلون بشكل جماعي أكثر من 100 مليار رسالة لبعضهم البعض كل يوم.

وعلاوة على ذلك يساعد هذا التطبيق المستخدمين أيضًا على إدارة رسائلهم وضمان خصوصيتهم.

لهذا يوفر واتساب ميزات متعددة للسماح للمستخدمين بتحكم أكبر في محادثاتهم.

تتضمن هذه الميزات - ترك المجموعات بصمت وكتم الدردشات وغيرها.

فيما يلي قائمة بأهم الميزات التي يوصي بها واتساب لإبقاء الدردشات قيد الفحص.

يمكن لمستخدمي واتساب الخروج من دردشة جماعية بشكل خاص دون الحاجة إلى إخطار المشاركين الآخرين.

ترك المجموعات بصمت

هذا يعني أنه إذا تمت إضافتك إلى دردشة لا تريد أن تكون جزءًا منها، فيمكنك المغادرة بصمت دون التسبب في أي إساءة.

أرشفة الدردشات

تتيح هذه الميزة للمستخدمين إلغاء تشويش شاشة "الدردشات" وإزالة المحادثات دون حذفها نهائيًا.

تعد أرشفة الدردشات مثالية للمستخدمين عندما يحتاجون إلى بعض الوقت المستقطع.

علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين دائمًا إعادة هذه الدردشات وفقًا لتفضيلاتهم.

يتم إيقاف تشغيل إيصالات القراءة

هذا يعني أنه لم يعد بإمكان جهات الاتصال الخاصة بك رؤية متى شاهدت رسالتهم، مما يساعد في تخفيف الضغط للرد.

لكن ضع في اعتبارك من خلال إيقاف تشغيل إيصالات الاستلام، فلن تتمكن أيضًا من معرفة ما إذا كانوا قد قرأوا رسائلك في المقابل.

إخفاء حالة الاتصال بالإنترنت

هناك أوقات تريد فيها الحفاظ على سرية تواجدك على الإنترنت.

ومع ذلك ط لا يزال بإمكانك الرد على الرسائل العاجلة دون أن يعرف الآخرون أنك متصل بالإنترنت.

يتيح لك واتساب تحديد من يمكنه وما لا يمكنه رؤيتك عندما تكون متصلاً بالإنترنت.

كتم صوت الدردشات

تحكم في إشعاراتك عن طريق كتم صوت الدردشات الفردية والجماعية.

يتيح لك واتساب اختيار المدة التي يمكنك فيها كتم صوت الدردشة. تتضمن خيارات الوقت - 8 ساعات، أسبوع واحد أو دائمًا.

أوقف "حفظ في ألبوم الكاميرا"

يمكن للمستخدمين أيضًا حفظ مساحة لفة الكاميرا الخاصة بهم عن طريق تعطيل الميزة التي تحفظ الصور ومقاطع الفيديو التي يتلقونها على هواتفهم تلقائيًا.

باستخدام هذه الميزة، ستبقى الصور التي لا تريد حفظها في الدردشة، بدلاً من شغل مساحة في معرض الصور.

إخفاء حالة الاتصال بالإنترنت

هناك أوقات تريد فيها الحفاظ على سرية تواجدك على الإنترنت.

ومع ذلك لا يزال بإمكانك الرد على الرسائل العاجلة دون أن يعرف الآخرون أنك متصل بالإنترنت.

يتيح لك واتساب تحديد من يمكنه وما لا يمكنه رؤيتك عندما تكون متصلاً بالإنترنت.

كتم صوت الدردشات

تحكم في إشعاراتك عن طريق كتم صوت الدردشات الفردية والجماعية.

يتيح لك واتساب اختيار المدة التي يمكنك فيها كتم صوت الدردشة.

تتضمن خيارات الوقت - 8 ساعات ، أسبوع واحد أو دائمًا.

أوقف "حفظ في ألبوم الكاميرا"

يمكن للمستخدمين أيضًا حفظ مساحة لفة الكاميرا الخاصة بهم عن طريق تعطيل الميزة التي تحفظ الصور ومقاطع الفيديو التي يتلقونها على هواتفهم تلقائيًا.

باستخدام هذه الميزة، ستبقى الصور التي لا تريد حفظها في الدردشة، بدلاً من شغل مساحة في معرض الصور.