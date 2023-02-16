شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحليق طائرات مقاتلة تكتيكية بالذكاء الاصطناعى بمفرده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بينما تقضي بعض أنواع الذكاء الاصطناعي وقتًا في الدردشة مع الأشخاص عبر الإنترنت، فإن البعض الآخر يقود الطائرات النفاثة.

كشفت شركة "لوكهيد مارتن" للفضاء مؤخرًا أن طائرتها التجريبية التكتيكية VISTA X-62A تم إطلاقها بشكل مستقل تمامًا لأول مرة.

تم نقل الطائرة التجريبية، وهي في الأساس من طراز F-16D المعدلة، لمدة 17 ساعة مذهلة عبر 12 رحلة مختلفة فوق قاعدة إدواردز الجوية في كاليفورنيا، وفقاً لصحيفة "مترو".

قام الكمبيوتر بدمج نظامين مستقلين مختلفين لتجربة الطائرة: خوارزمية النموذج التالي (MFA) ونظام التحكم الذاتي في المحاكاة (SACS).

ليس من الواضح بالضبط ما هي أنواع الأنشطة التي قام بها الذكاء الاصطناعي، ولكن من الآمن القول إنها كانت أكثر بقليل من متوسط رحلة طيران على الطيار الآلي.

وقال الدكتور إم كريستوفر كوتينج، مدير الأبحاث في مدرسة اختبار تجريبية بالقوات الجوية الأمريكية في بيان: "سوف تسمح لنا VISTA بموازنة تطوير واختبار تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة مع تصميمات جديدة للمركبات غير المأهولة".

"هذا النهج، جنبًا إلى جنب مع الاختبارات المركزة على أنظمة المركبات الجديدة أثناء إنتاجها، سوف ينضج بسرعة الاستقلالية للمنصات غير المأهولة ويسمح لنا بتقديم قدرة ذات صلة تكتيكية لمقاتلنا".

هناك طريقان واضحان تم تحديدهما من خلال هذا التطور الأخير، وفقًا لشركة لوكهيد.

بالنسبة للمبتدئين، يمكن استخدام الطائرة المستقلة كقاعدة اختبار لتطورات الذكاء الاصطناعي المستقبلية ونشرها في سيناريوهات التدريب التي يمكن أن تساعد الجيل القادم من الطيارين.

علاوة على ذلك، قد تقود الطريق نحو الطائرات المستقلة التي تتجاوز الطائرات بدون طيار كمشاركين نشطين في الحرب.

وكتبت شركة لوكهيد مارتن: "ستستمر VISTA في أداء دور أساسي في التطوير السريع لقدرات الذكاء الاصطناعي والاستقلالية للقوات الجوية الأمريكية".

وهي تخضع حاليًا لسلسلة من عمليات التفتيش الروتينية، سيتم استئناف الرحلات الجوية في قاعدة إدواردز الجوية طوال عام 2023".