شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين ويندوز 10 هوم وويندوز 10 برو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل مايكروسوفت من خلال إصدارين رئيسيين من نظام التشغيل ويندوز 10 للاختيار من بينهما، ويندوز 10 هوم، وويندوز 10 برو، وفيما يلي سنتعرف على الفرق بين إصداري ويندوز 10 هوم وويندوز 10 برو:

وإذا كنت تستخدم نظام التشغيل ويندوز 7 أو 8 وقمت بالترقية إلى ويندوز 10 فإن إصدار الترقية سيُطابق الإصدار الذي كنت تستخدمه، وبالتالي سيقوم (ويندوز 7 هوم بريميوم) بالترقية إلى (Windows 10 Home)، بينما سيقوم (ويندوز 8.1) بالترقية إلى (Windows 10 Pro).

أما المستخدمون الذين حصلوا على ترخيص لنظام التشغيل ويندوز 10 عند شراء حاسوب جديد، فغالبًا سيكون إصدار Windows 10 Home، وبالرغم من أن بعض الحواسيب تُباع مع إصدار Windows 10 Pro، إلا أنها ليست شائعة، وفقاً لموقع aitnews.

بعد معرفة نوع إصدار نظام التشغيل الذي تستخدمه، لنفترض أنك قد وجدته ويندوز 10 هوم، وأهم ميزات ويندوز 10 برو الحصرية:

- التحكم في الجهاز عن بُعد:

يتيح لك إصدار ويندوز 10 برو استخدام أداة سطح المكتب البعيد Remote Desktop للاتصال بجهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام جهاز آخر والتحكم فيه كما لو كنت جالسًا أمامه، وهذه الأداة غير متوفرة في إصدار ويندوز 10 هوم، ولكن يمكنك استخدام أدوات وتطبيقات خارجية للقيام بذلك.

- تشفير البيانات:

اذا كان نظام التشغيل ويندوز 10 محميًا بكلمة مرور، فإن أي شخص لديه حق الوصول إلى (القرص الصلب) Hard Disk يمكنه قراءة جميع البيانات المحفوظة فيه، ولكن إصدار ويندوز 10 برو يتيح لك تشفير جميع البيانات باستخدام برنامج التشفير المدمج BitLocker.

سيقوم البرنامج بخلط جميع الملفات الموجودة على نظام التشغيل وجعلها غير قابلة للقراءة لأي شخص إلا إذا كان يمتلك كلمة المرور، ويمكنك الوصول لبرنامج BitLocker من خلال قائمة (ابدأ) Start.

- تشغيل الأنظمة الافتراضية:

يأتي إصدار ويندوز 10 برو بمدير جهاز افتراضي Hyper-V يتيح لك تشغيل أنظمة تشغيل افتراضية على جهاز الحاسب الخاص بك، وهي ميزة رائعة لاختبار أنظمة تشغيل أخرى، أو تثبيت البرامج في بيئة آمنة دون المخاطرة بنظام التشغيل الأساسي.

- الأدوات والميزات التي تُقدم للمؤسسات:

لا يزال بإمكان بعض ميزات إصدار Windows 10 Pro التي تستهدف الشركات أن تجذب المستخدمين العاديين، ومن أشهرها: Enterprise Mode for Internet Explore، الذي يتيح لك محاكاة IE 8 داخل IE 11، وهي مخصصة للمواقع القديمة التي لا تعمل بالمتصفحات الحديثة، وأداة Assigned Access التي تتيح قفل حساب الجهاز باستخدام تطبيق واحد.