شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب جيمس ويب يلتقط مجرة تشبه مجرة درب التبانة على بعد مليار سنة ضوئية والان مع تفاصيل الخبر
وأصدرت وكالة الفضاء الأوروبية الصورة فى31 يناير، وأبرزتها صحيفة نيويورك تايمز هذا الأسبوع، ووصفتها وكالة الفضاء بأنها مجرد صورة معايرة "للتحقق من قدرات التلسكوب حيث تم إعداده للعمليات العلمية، والتقطه علماء الفلك فى وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) في 22 مايو 2022 بكاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة من تلسكوب ويب (NIRCam).
ومعظم النقط المرئية المحيطة بمؤشر LEDA 2046648 هي أيضًا مجرات، على الرغم من أنه يمكن تمييز العديد من النجوم من خلال أنماط ارتفاع الانعراج، وقد يعود عمر بعض الأشياء في الصورة إلى 300 مليون سنة بعد الانفجار العظيم.
وبالطبع أي صورة على بعد مليار سنة ضوئية تعني أننا نشاهد ضوء المجرة منذ مليار سنة، لذا فإن علماء الفلك حريصون على دراسة المجرات المبكرة مثل هذه (وحتى المجرات الأقدم ) للمساعدة في توضيح أنواع النجوم التي تكثفت من الانفجار العظيم - وكيف انتهى الأمر بالثقوب السوداء الهائلة في مراكز معظم المجرات.