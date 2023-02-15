«يؤدي مفعولا سحريا والجرعة بـ 75 دولار» .. قريبا علاج الإدمان بسهولة

الشارقة - اميمة ياسر - تتجه إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة، إلى اتخاذ قرار "وشيك"، بشأن دواء يؤدي مفعولا "سحريا" في مساعدة المدمنين، فيما ظل تقديمه حكرا على الأطباء والممرضين طيلة عقود.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإن الهيئة الأميركية المختصة في ترخيص الأدوية قد تتخذ قرارها بشأن تسهيل الحصول على دواء "نالوكسون"، في مارس المقبل.

وفي الوقت الحالي، يجري منح هذا الدواء لمن أخذوا جرعة زائدة من مخدر الأفيون، عن طريق إبرة أو عبر الوريد، من قبل ممرضين أو أطباء.

وأوردت الصحيفة أنه في حال أتاحت إدارة الغذاء والدواء شراء عقار "نالوكسون" على شكل بخاخ، فإن ذلك سيساعد مدمنين كثيرين.

لكن الدواء الذي يؤدي مفعولا عكسيا ضد مخدر الأفيون، حتى ينقذ حياة الشخص المتعاطي، لن يكون بسعر مناسب، لأن الجرعة الواحدة منه ستكلف 75 دولارا.

وفي حال جرى طرح هذا البخاخ بسعر 75 دولارا للجرعة الواحدة، فإن الكثيرين ممن يحتاجون إليه لن يستطيعوا شراءه في وقت حرج من حياتهم ومعاناتهم مع الإدمان.

وكتبت "واشنطن بوست"، أن المطلوب هو إتاحة نسخة أرخص من الدواء كأن يجري طرحه على شكل "سائل" يكلف أقل من دولارين للجرعة.

ووافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية أول مرة على هذا العقار سنة 1971، على أن يكون منتجا سائلا يجري منحه عبر الحقن، من قبل أطباء المستعجلات والممرضين وعاملي القطاع الصحي.

وعلى مدى عقود، تطوع ناشطون في مكافحة المخدرات، من أجل توعية المتعاطين، وتعريفهم بطرق أخذ الدواء، في حال عانوا مضاعفات بسبب أخذ جرعة زائدة من المخدرات.

ورغم فائدة هذا الدواء في تخفيف تبعات التعاطي، عارض مشرعون أميركيون بيع منتجات قابلة للحقن، للأشخاص المتعاطين.

وعزا بعض المشرعين رفضهم إلى عدم معرفة كثيرين بطرق حقن الدواء، وهذا الأمر دفع إلى التفكير في طرح بخاخ، حتى يكون اللجوء إليه سهلا، وخاليا من أي تعقيدات.