شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تبدأ اختبار ميزة الأمان "الشبيهة بجهاز آيفون" علي أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ جوجل في اختبار ميزة الأمان "الشبيهة بجهاز آيفون" حيث أعلنت الشركة أنها ستطلق اول اصدار تجريبي للاختبار، حيث كانت قد كشفت العام الماضي، عن مبادرة لبناء Privacy Sandbox على أندرويد، تهدف إلي توفير المزيد من حلول الإعلانات الخاصة عن طريق الحد من مشاركة بيانات المستخدم مع أطراف ثالثة والعمل بدون معرفات عبر التطبيقات.

سيبدأ الإصدار التجريبي الأول لـ Privacy Sandbox على Android في طرح عدد محدود من أجهزة Android 13.

سيتم توفير الإصدار التجريبي لمزيد من المستخدمين "بمرور الوقت" ، وسيتم اختيار المزيد من الأجهزة للمشاركة في الاختبار.

ستتلقى هذه الأجهزة إشعارًا من Android لإعلام المستخدمين بأهليتها.

قالت جوجل "يوفر الإصدار التجريبي من Privacy Sandbox واجهات برمجة تطبيقات جديدة مصممة مع الخصوصية في جوهرها ، ولا تستخدم المعرفات التي يمكنها تتبع نشاطك عبر التطبيقات ومواقع الويب.

قال أنتوني تشافيز ، نائب رئيس Privacy Sandbox في جوجل، إن التطبيقات التي تختار المشاركة في الإصدار التجريبي يمكنها استخدام واجهات برمجة التطبيقات هذه لتظهر لك الإعلانات ذات الصلة وقياس مدى فعاليتها.

ما هو Privacy Sandbox؟

يشبه وضع حماية الخصوصية من جوجل لنظام التشغيل أندرويد إلى حد كبير شفافية تتبع التطبيقات من آبل التي تم إصدارها مع تحديث iOS 14.5.

تضع الميزة بشكل أساسي مستخدمي iPhone في القيادة في تحديد الشركة التي يمكنها تتبعهم وبياناتهم عبر التطبيقات ومواقع الويب المختلفة.

ويتعين على هذه الشركات الحصول على إذن قبل القيام بذلك.

قبل التحديث كان بإمكان المطورين استخدام أدوات لتتبع بيانات المستخدم من داخل التطبيق وبناءً على هذه المعلومات، يمكن للمعلنين تحديد الملفات الشخصية للمستخدمين لاستهدافهم بشكل أفضل بالإعلانات. إذا رفض المستخدمون الإذن، فلن يتمكن المطورون والمعلنون من تتبع بيانات المستخدم.

سيقدم وضع حماية الخصوصية من جوجل، والذي تم توفيره مسبقًا للاختبار على جوجل كروم، حلولًا إعلانية خاصة على أندرويد.

"يتمثل هدفنا في Privacy Sandbox على أندرويد في تطوير حلول إعلانية فعالة ومحسّنة للخصوصية، حيث يعرف المستخدمون أن معلوماتهم محمية، ويمتلك المطورون والشركات الأدوات اللازمة للنجاح على الهاتف المحمول.

بينما نصمم هذه الحلول الجديدة ونبنيها ونختبرها، فإننا نخطط لدعم ميزات النظام الأساسي للإعلانات الحالية لمدة عامين على الأقل، ونعتزم تقديم إشعار جوهري قبل أي تغييرات مستقبلية ".

وقالت أيضًا إنها ستضمن عدم منح الشركة معاملة تفضيلية لمنتجات أو مواقع إعلانات جوجل.