شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يختبر ميزة حفظ الرسائل ذاتية الاختفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختبر شركة ميتا، المطوّرة لتطبيق المراسلة الفورية واتساب Whatsapp ميزةً جديدةً تتيح للمستخدمين حفظ الرسائل الذاتية الاختفاء Disappearing Messages قبل أن تُحذَف تلقائيًا، وظهرت هذه الميزة ضمن نسخة البيتا التجريبية من التطبيق في مؤشر على استعداد واتساب لدعم الميزة في التحديث الرسمي القادم، وفقًا لما ذكره موقع Wabetainfo.

وكان واتساب قد أطلق ميزة الرسائل الذاتية الاختفاء في عام 2020، وهو خيار متوفر للمحادثات المنفردة ومحادثات المجموعات يتيح تحديد مدة زمنية معينة تُحذَف بعدها الرسائل بشكل تلقائي، وتتراوح هذه المدة ما بين 24 ساعة و90 يومًا، ويُعتبر الخيار مفيدًا للباحثين عن المزيد من الخصوصية والسرّية، أو للذين يُفضلون حذف الرسائل القديمة لعدم حاجتهم إليها ولتوفير المساحة التخزينية.

وتُدعى الميزة الجديدة التي تختبرها واتساب (حفظ الرسائل الذاتية الاختفاء)، وتُمكّن المستخدم من تفعيل خيار يسمح بحفظ الرسائل المُختفية للعودة إليها لاحقًا بحيث تُصبح قابلةً للوصول من قائمة الإعدادات.

ومن الجدير بالذكر أن تفعيل حفظ الرسائل الذاتية الاختفاء في أية محادثة يُمكّن جميع أطراف المحادثة من الوصول إلى الرسائل المحذوفة، وليس فقط المُستخدم الذي فعّلها.

ويمكن للمستخدمين تجربة الميزة الجديدة من خلال الاشتراك بالبرنامج الاختباري لتطبيق واتساب، مع العلم أن هذا لا يضمن ظهورها للمُستخدمين جميعهم، إذ يبدو أن تفعيلها يتم عشوائيًا لعدد محدود من المستخدمين.