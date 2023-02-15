شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تفتتح 7500 نقطة شحن للسيارات الكهربائية بحلول عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إدارة بايدن النقاب عن مبادرات جديدة في خطتها البالغة 7.5 مليار دولار لتركيب 500000 شاحن كهربائي على الطرق الأمريكية بحلول عام 2030، وكجزء من ذلك أعلنت أن تسلا قد التزمت بفتح 7500 من محطات الشحن الخاصة بها للمركبات الآخرى غير Tesla نهاية عام 2024، وفقا لتقرير engadget.

في عام 2021، أعلنت Tesla أن برنامج Supercharger مفتوح الوصول (الذي يتم تجريبه حاليًا في 16 دولة أوروبية) سيأتي إلى الولايات المتحدة، وكشف البيت الأبيض عن تفاصيل الخطة وهى من بين 7500 شاحن متاح لجميع المركبات الكهربائية المتوافقة، سيكون 3500 شاحنًا جديدًا وحاليًا بقوة 250 كيلو وات على طول ممرات الطرق السريعة، والباقي سيكون محطات شحن الوجهة من المستوى 2 (22 كيلو واط كحد أقصى) في الفنادق والمطاعم والمواقع الحضرية والريفية الأخرى.

وقال مسؤولون إن تسلا ستعزز أيضًا شبكة سوبر تشارجر الأمريكية الخاصة بها بنسبة 300% .

ومن أجل الاستفادة من 7.5 مليار دولار من التمويل، يجب على الشركات اعتماد نظام الشحن المشترك (CCS) السائد في الولايات المتحدة، مع تقديم خيارات دفع صديقة للهواتف الذكية.

وقال وزير النقل بيت بوتيجيج: "بغض النظر عن السيارة الكهربائية التي تقودها، نريد التأكد من أنك ستكون قادرًا على التوصيل، ومعرفة السعر الذي ستدفعه وتحصيله في تجربة يمكن التنبؤ بها وسهلة الاستخدام، وتستخدم Tesla حاليًا أجهزة شحن خاصة، لكنها التزمت بإضافة معيار CCS أيضًا.

ولتحقيق هدف الشاحن الخاص بها، تلقت الإدارة التزامات من مصنعي السيارات الكهربائية مثل جنرال موتورز وفورد، جنبًا إلى جنب مع ChargePoint ومصنعي شاحن السيارات الكهربائية الأخرى، وسيضيف هؤلاء أكثر من 100000 جهاز شحن عام متاح لجميع المركبات الكهربائية.

على سبيل المثال، التزمت جنرال موتورز بالفعل بتثبيت ما يصل إلى 40000 محطة من المستوى 2 عبر الولايات المتحدة وكندا كجزء من شبكة Ultium Charge 360 ​​الخاصة بها، وستقوم أيضًا بتركيب شبكة من الساحل إلى الساحل بقوة 2000 شاحن سريع 350 كيلوواط على طول الطرق الأمريكية بالشراكة مع شركة Pilot و EVgo.

وفي الوقت نفسه، تخطط شركة فورد لتركيب أجهزة شحن سريعة تعمل بالتيار المستمر عند 1920 وكالة بحلول يناير 2024، وتخطط هيرتز أيضًا لتركيب الآلاف من أجهزة الشحن النبضية من شركة بريتيش بتروليوم في المدن الأمريكية لعملاء هيرتز وعامة الناس.

وفى أوائل العام الماضي، كشف البيت الأبيض عن خطة البنية التحتية للشحن كجزء من برنامج صيغة البنية التحتية الوطنية للمركبات الكهربائية (NEVI) بقيمة 7.5 مليار دولار، هذا مدفوع بخطة شاملة لتحويل نصف مبيعات السيارات الأمريكية الجديدة إلى صفر انبعاثات بحلول عام 2030، وهناك الآن أكثر من 130.000 شاحن عام يخدم أكثر من ثلاثة ملايين سيارة كهربائية على الطريق الآن، وما زال غير كافٍ كما قال النقاد سيتم تسليم الدفعة الأولى من أموال NEVI إلى الولايات فى الأسابيع المقبلة.