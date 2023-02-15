شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يغلق التسوق المباشر 16 مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تنته Meta من سحب بعض ميزات التسوق الخاصة بها وحذر Instagram المستخدمين من أن التسوق المباشر سيتم إغلاقه في 16 مارس اعتبارًا من ذلك اليوم فصاعدًا، ولا يمكن للمتاجر وضع علامة على المنتجات أثناء البث المباشر - سيتعين عليك الانتظار حتى بعد ذلك لشراء العناصر الضرورية، وشرحت الشبكة الاجتماعية هذه الخطوة على أنها طريقة "للمساعدة فى التركيز" على الميزات الأساسية، وفقا لتقرير engadget.

وتأتي هذه الخطوة بشكل صحيح حيث يقوم Instagram بإزالة علامة تبويب التسوق من الشاشة الرئيسية، وبعد شهور من إنهاء Facebook لـ Live Shopping وتوجيه المتاجر نحو Reels.

ولا يزال التسوق جزءًا من تطبيقات الوسائط الاجتماعية من خلال المنشورات والبكرات والقصص، لكن Meta اتبعت بشكل متزايد نهج العودة إلى الأساسيات، ووصل التسوق المباشر لأول مرة إلى Instagram في عام 2020، حيث أُجبر العديد من الأشخاص على التسوق عبر الإنترنت أثناء الوباء.

والقرار ليس مفاجئًا حيث تبحث Meta عن طرق لخفض التكاليف نظرًا لاقتصاد صعب ومحور metaverse باهظ الثمن يؤثران على أرباحها النهائية، وهي حريصة بشكل خاص على خفض المبادرات ذات الأداء الضعيف.

كما يوضح Gizmodo، قد يشمل ذلك التسوق المباشر في Instagram، وكان من المتوقع أن يمثل التسوق المستند إلى الشبكات الاجتماعية 5% فقط من التجارة الإلكترونية الأمريكية في عام 2022، وفقًا لمعلومات Insider Intelligence، وإذا كان هذا صحيحًا فإن Meta لا تكسب الكثير من عمليات الشراء أثناء البث المباشر.

وميتا ليست وحدها التي تكافح مع ميزات التسوق، وتم تعيين TikTok أيضا لجلب التسوق المباشر إلى أمريكا الشمالية في أواخر العام الماضي، ولكن فقط باستخدام تقنية الاستعانة بمصادر خارجية، وزعمت مصادر الفاينانشيال تايمز الصيف الماضي أن TikTok كانت تعمل على تقليص خططها بين استيعاب ضعيف في المملكة المتحدة ونزوح جماعي للموظفين، وببساطة قد لا يكون هناك الكثير من الجمهور للتسوق الاجتماعي كما يتوقع عمالقة التكنولوجيا.