شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. آبل تعتمد الموافقة على خدمة الدفع اللاحق على سجل الشراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستعتمد آبل على مشترياتك السابقة وعادات الإنفاق لتقرير المبلغ الذي ستقرضه مقابل خدمة "اشتر الآن، وادفع لاحقًا" القادمة، وفقًا لمارك جورمان من بلومبرج.

ويعتزم عملاق التكنولوجيا علي ما يبدوا فى الولايات المتحدة، تقييم أهليتك بناءً على مشترياتك في متاجر البيع بالتجزئة ومعاملات App Store وحتى التحويلات من نظير إلى نظير التي أجريتها باستخدام Apple Cash.

وسواء كنت قد تقدمت بطلب للحصول على بطاقة آبل كارد في الماضي أم لا، فإن ذلك سيؤثر أيضًا على المبلغ الذي ستقرضه الشركة لك، جنبًا إلى جنب مع عادات الإنفاق الخاصة بك باستخدام أي بطاقة أخرى مرتبطة بـ Apple Pay الخاص بك حسبما نقل موقع Engadget.

وستأخذ الشركة أيضًا في الحسبان أجهزة آبل التي تمتلكها. من المتوقع أن تكون شركة Apple Financing، الشركة الفرعية التي أسستها الشركة العام الماضي، مسؤولة عن إجراء فحوصات خلفية العملاء والموافقات على القروض.

وأعلن عملاق التكنولوجيا لأول مرة عن وظيفة "اشتر الآن، وادفع لاحقًا" لخدمة Apple Pay في حدث WWDC في يونيو 2022 بهدف إطلاقه في وقت لاحق من ذلك العام.

على الرغم من أن شركة Apple لم تشرح سبب عدم وصولها إلى نظام التشغيل iOS 16 كما كان مقصودًا في الأصل، إلا أن "جورمان" قال في ذلك الوقت إن التأخيرات كانت ناجمة عن "تحديات فنية وهندسية كبيرة إلى حد ما في طرح الخدمة".

لاختبار الميزة ورد أن شركة آبل منحت موظفيها بالتجزئة الوصول إليها لمشترياتهم الخاصة.

في أحدث تقرير لـ"جورمان"، يقول إن المختبرين شهدوا موافقات على القروض بمبلغ يصل إلى 1000 دولار.

عندما أعلنت آبل عن عرض الدفع لاحقًا لأول مرة، قالت إنها ستمنحك طريقة لتقسيم تكلفة المشتريات إلى أربعة أقساط متساوية يمكنك دفعها على مدى ستة أسابيع.

هذه فترة زمنية قصيرة، لكنك على الأقل لن تتحمل أي فوائد أو رسوم إضافية.

وبحسب ما ورد تخطط الشركة لتقديم خيار آخر في وقت لاحق من شأنه أن يسمح لك بالدفع مقابل عمليات شراء أكبر على مدار عدة أشهر، على الرغم من أن هذا الخيار سوف يفرض عليك فائدة بالإضافة إلى المبلغ الأساسي.