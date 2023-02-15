شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 37.5 مليار جنيه مبيعات السجائر خلال 6 شهور بزيادة 9% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة الشرقية-إيسترن كومباني، عن ارتفاع إجمالي المبيعات (متضمنًا الضرائب) لتصل إلى 37.5 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 34.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة نمو 9%، وسجلت الشركة إيرادات بلغت 9.93 مليار جنيه مقارنةً مع 8.53 مليار جنيه بنسبة زيادة 16% على أساس سنوي، نتيجة زيادة قيم مبيعات السجائر المحلية بنسبة 27%، على أساس سنوي، تمثل نسبة 90% من إجمالي الإيرادات، وكذلك زيادة في قيم قطاع مبيعات الإنتاج المشترك بنسبة 33% على أساس سنوي تمثل 2% من إجمالي الإيرادات.

أضافت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أن الشركة سجلت مجمل ربح 4.93 مليار جنيه بزيادة 27% على أساس سنوي مقارنةً بـ3.87 مليار جنيه، وهامش مجمل ربح 50% للنصف الأول المنتهي في ديسمبر عام 2022 مقارنةً بنسبة 45% عن نفس الفترة من العام السابق، وسجل صافي الربح 3.49 مليار جنيه بزيادة 19% على أساس سنوي مقارنةً بـ2.9 مليار جنيه في الفترة السابقة، وتم تحقيق هامش صافي ربح بنسبة 35% عن نفس الفترة.