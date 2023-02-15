شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "إيتيدا" تبحث الترويج لصادرات مصر فى قطاع التعهيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس أحمد الظاهر- القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا) ومساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون تطوير بيئة الأعمال- اليوم، وفد من جهاز التمثيل التجاري برئاسة الوزير المفوض يحيى الواثق بالله- وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس التمثيل التجاري- بمقر هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، حيث تطرق اللقاء إلى مناقشة آفاق التعاون المشترك بين الهيئة والتمثيل التجارى من خلال مكاتبه بالخارج بهدف تذليل العقبات التي تعوق تنمية وتعزيز الصادرات المصرية من خدمات التعهيد.

ويأتي ذلك في إطار التعاون القائم بين جهاز التمثيل التجاري وأجهزة الدولة المختلفة لدعم الصادرات المصرية في النفاذ إلى الأسواق الخارجية وخلق فرص جديدة للمُصدرين لمساعدتهم في الوصول إلى الأسواق العالمية الجديدة من أجل زيادة قدرتهم التنافسية وزيادة صادرتهم تماشياً مع خطة الحكومة المصرية الطموحة التي تستهدف زيادة حجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.

واستهل المهندس أحمد الظاهر اللقاء بالإشارة إلى أن جهاز التمثيل التجاري يعد حجر زاوية لدعم نمو الصادرات المصرية وتطرق سيادته إلى استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع التعهيد حتى عام 2026 والتي تتضمن عددًا من الأهداف، منها مضاعفة حجم الصادرات من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود بنحو ثلاثة أضعاف، وتقديم حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية مصر في مجالات البحث والتطوير وخدمات القيمة المضافة بما يساهم في تسريع نمو اقتصاد المعرفة.

وفي هذا الصدد، أشار إلى اهتمام هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بالتوسع في عمليات جذب الشركات العالمية لإقامة مراكز لها في مصر لتكون مركزا لتصدير الخدمات للخارج، فضلا عن التوسع في تقديم خدمات التعهيد، من خلال تكثيف عمليات تدريب الشباب في العديد من تخصصات التكنولوجيا، فضلا عن إطلاق العديد من المبادرات بهذا الشأن، سواء عبر مبادرة «مستقبلنا رقمي» ونشر مراكز الإبداع بالمحافظات لدعم أفكار الشباب وتطويرها لمساعدتهم على إنشاء شركات ناشئة، بالإضافة إلى تدريب الشباب للعمل بمركز التعهيد وتصدير الخدمات التكنولوجية.

ومن جانبه، أشار رئيس جهاز التمثيل التجاري إلى أهمية التعاون بين الجهاز والهيئة في زيادة الوعي لدى الجهات المصرية المختلفة بالأهمية المتنامية لقطاع خدمات التعهيد عالمياً وإمكاناته التصديرية، وأشار في هذا الصدد إلى الزيارة التي قام بترتيبها مكتب التمثيل التجاري في زامبيا في نوفمبر الماضي لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمشاركة في فعاليات قمة الابتكار الأفريقية وذلك في إطار المساعي الجارية لطرق أبواب الأسواق الإفريقية وزيادة فرص نفاذ الصادرات المصرية من خدمات التعهيد لدول القارة.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على استمرار التعاون بين الهيئة وجهاز التمثيل التجاري خلال المرحلة المقبلة من خلال النظر في تجديد البروتكول الموقع بين الجهتين منذ فبراير 2020 بما يتوافق مع المستجدات التي شهدها قطاع خدمات التعهيد خلال السنوات الماضية بالإضافة إلى التنسيق مع مكاتب التمثيل التجاري بالخارج لجذب الاستثمارات من الشركات متعددة الجنسيات الرائدة في مجال خدمات التعهيد.