شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سيارات Zoox من أمازون تقدم رحلات روبوتاكسى بدون سائق فى كاليفورنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شركة Zoox المملوكة لشركة أمازون في تقديم رحلات روبوتاكسي بدون سائق في كاليفورنيا بعد حصولها على تصريح اختبار من DMV (قسم السيارات) حسبما أعلنت الشركة ، وعلى عكس المركبات المستقلة من Cruise و Waymo ، فإن مركبات Zoox مصممة خصيصًا لركوب سيارات الأجرة بدون سائق ، لذا فهي لا تحتوي على عجلة قيادة أو دواسات، وفقا لتقرير engadget.

وأجرت Zoox "التشغيل الأول لخدمة نقل الموظفين فى 11 فبراير فى فوستر سيتي، كاليفورنيا، وهي المرة الأولى في التاريخ التي يتم فيها بناء روبوت آلي مستقل لهذا الغرض بدون ضوابط القيادة التقليدية لنقل الركاب على الطرق العامة المفتوحة .

وللوصول إلى هذه النقطة، أكملت الشركة ما أسمته الاختبارات "الصارمة" للمركبات على الطرق الخاصة، كما قامت بتشغيل أسطول اختبار L3 (تويوتا هايلاندر الهجين مع سائقي السلامة) على مدى مليون ميل مستقل في مهمات جمع البيانات في سان فرانسيسكو ولاس فيجاس وسياتل.

وتعمل Zoox على تطوير مركباتها الفريدة منذ إطلاقها قبل تسع سنوات، واستحوذت عليها أمازون في عملية اندماج بقيمة 1.2 مليار دولار في صيف عام 2020، تحتوي على مقاعد جلوس للركاب تواجه بعضها البعض، وتوجه بأربع عجلات ويمكنها القيادة في أي من الاتجاهين، وهذا يجعلها قابلة للمناورة بشكل كبير، ولكن يمكنها أيضًا السفر بسرعات تصل إلى 75 ميلا في الساعة وتشغيل 16 ساعة على الشحن بفضل حزم البطاريات الهائلة التي تبلغ 133 كيلو واط في الساعة.

وستوفر Zoox الآن للموظفين بدوام كامل ركوب سيارات الأجرة الآلية بين مكاتب Foster City خلال ساعات العمل، وكتبت الشركة: "مع استمرار الشركة في المضي قدمًا وتأمين تصاريح حكومية إضافية، فإنها ستوسع خدماتها إلى عامة الناس".