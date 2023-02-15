شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: 2023 سيشهد المزيد من الهجمات الإلكترونية مقارنة بعام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تقرير إخباري إنه ستكون هناك زيادة في حجم الهجمات الإلكترونية على مدى الاثني عشر شهرًا القادمة، مما يبرز أن الأدوات المشروعة التي يستخدمها الناس سيتم التلاعب بها من قبل مجرمي الإنترنت في عام 2023، ونشرت Check Point Research (CPR) ، ذراع معلومات التهديدات في Check Point Software Technologies ، تقرير الأمان لعام 2023 مع ثلاث نتائج رئيسية.

ويقول التقرير إن الاختراق (القرصنة + النشاط)، وهو ما يعني القرصنة لأغراض سياسية أو اجتماعية ، ستزداد في عام 2023، ويقول التقرير إنه نظرًا لأن الحدود بين العمليات السيبرانية التي ترعاها الدولة والقرصنة أصبحت غير واضحة بشكل متزايد ، فإن الجماعات غير التابعة للدولة أصبحت أكثر تنظيماً وفعالية من أي وقت مضى.

ويقال أيضًا أن ابتزاز برامج الفدية ارتفع في العام وسيركز المتسللون على مسح البيانات واكتشاف التسلل، وأضاف التقرير: "أصبحت عمليات برامج الفدية أكثر صعوبة في السمة والتتبع، وقد تصبح آليات الحماية الحالية التي تعتمد على اكتشاف نشاط التشفير أقل فاعلية".

وقالت الشركة الأمنية في تقريرها إنه سيكون هناك هجوم متزايد على الشبكات القائمة على السحابة، وقالت مايا هورويتز، نائب الرئيس للأبحاث في Check Point Software: "ليس هناك شك في أننا سنشهد زيادة في حجم الهجمات على مدى الاثني عشر شهرًا القادمة. خلقت الهجرة السحابية سطح هجوم أوسع لمجرمي الإنترنت، وسيتم التلاعب بالأدوات المشروعة التي نستخدمها جميعًا من قبل مجرمي الإنترنت، وقد تم إثبات ذلك بالفعل في حالة ChatGPT ، حيث يحاول مجرمو الإنترنت الروس تجاوز قيود واجهة برمجة تطبيقات OpenAI والوصول إلى روبوت المحادثة لأسباب ضارة ".

يقول CPR أن الهجمات الإلكترونية في عام 2022 وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق ردًا على الحرب الروسية الأوكرانية، يظل قطاع التعليم والبحث أكثر القطاعات المستهدفة، لكن الهجمات على قطاع الرعاية الصحية سجلت زيادة بنسبة 74٪ على أساس سنوي.

وفقًا للتقرير ، ارتفعت الهجمات الإلكترونية بنسبة 38٪ في عام 2022 مقارنة بالعام السابق ، بمتوسط 1168 هجومًا أسبوعيًا لكل منظمة تم تسجيلها.