شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: 2023 سيشهد المزيد من الهجمات الإلكترونية مقارنة بعام 2022 والان مع تفاصيل الخبر
ويقول التقرير إن الاختراق (القرصنة + النشاط)، وهو ما يعني القرصنة لأغراض سياسية أو اجتماعية ، ستزداد في عام 2023، ويقول التقرير إنه نظرًا لأن الحدود بين العمليات السيبرانية التي ترعاها الدولة والقرصنة أصبحت غير واضحة بشكل متزايد ، فإن الجماعات غير التابعة للدولة أصبحت أكثر تنظيماً وفعالية من أي وقت مضى.
ويقال أيضًا أن ابتزاز برامج الفدية ارتفع في العام وسيركز المتسللون على مسح البيانات واكتشاف التسلل، وأضاف التقرير: "أصبحت عمليات برامج الفدية أكثر صعوبة في السمة والتتبع، وقد تصبح آليات الحماية الحالية التي تعتمد على اكتشاف نشاط التشفير أقل فاعلية".
يقول CPR أن الهجمات الإلكترونية في عام 2022 وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق ردًا على الحرب الروسية الأوكرانية، يظل قطاع التعليم والبحث أكثر القطاعات المستهدفة، لكن الهجمات على قطاع الرعاية الصحية سجلت زيادة بنسبة 74٪ على أساس سنوي.
وفقًا للتقرير ، ارتفعت الهجمات الإلكترونية بنسبة 38٪ في عام 2022 مقارنة بالعام السابق ، بمتوسط 1168 هجومًا أسبوعيًا لكل منظمة تم تسجيلها.