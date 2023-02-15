شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عطل يجعل إيلون ماسك يقضى "الويك إند" فى محاولة إصلاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمضى ماسك يومه خلال عطلة نهاية الأسبوع مع مهندسي Twitter، وهم يطرحون التغييرات لإصلاح مشكلة "الرؤية" في تويتر، حسبما ذكر موقع METRO

وأكد الموقع أنه كان هناك ارتفاع في التغريدات من Elon Musk ، التي تم عرضها حتى للحسابات التي لا تتبع الملياردير، كما ذكرت The Verge.

وذكر الموقع أنه وفي يوم الثلاثاء، أقر ماسك بوجود خلل في تغريدة قائلاً، "من فضلك ابق على اطلاع بينما نجري تعديلات على الخوارزمية".

ويأتي الحادث بعد قلق ماسك من انخفاض عدد الوصول على حسابه على تويتر، حتى أنه أجرى على حسابه Twitter اختبارا لكى يتأكد ما إذا كان هناك مشكلة، وفقًا لما أوردته منصة Platformer ، حيث تشير بيانات Twitter الداخلية إلى أنه بينما ارتفع حساب Musk إلى الذروة في تصنيفات البحث في أبريل 2022 ، إلا أنها المشاركة انخفضت بشكل كبير منذ ذلك الحين، ولم يجد المهندسون أي مشكلة في خوارزمية Twitter.

ومن أجل ذلك أمضى ماسك مع مهندسي Twitter خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهم يطرحون التغييرات لإصلاح مشكلة "الرؤية" هذه ولكن لم يصلوا إلى أى شيء لإصلاحه.

ولكن ادعى الملياردير أن ما يصل إلى 95٪ من تغريداته لم يتم "تسليمها"، وأضاف فى ادعائه أن من بين الأشياء الأخرى التي قال إنها تم إصلاحها خلال هذا الوقت، تم أيضًا "زيادة عدد التغريدات الموصى بها".

في حين أنه من غير الواضح، ما إذا كانت هذه التغييرات هي التي تسببت في رسائل Musk العشوائية على Twitter الخاصة بنا، إلا أن حقيقة إمكانية الاستفادة من خوارزمية النظام الأساسي لزيادة وصول شخص معين أمر مقلق، ولذلك إذا وجدت على موجز Twitter يوم الإثنين مشاركات من مالكها Elon Musk ، اذا فأنت لست وحدك.