شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بدء أعمال المرحلة الثانية من منشأة رادار الصين لمراقبة الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن معهد بكين للتكنولوجيا بدء المرحلة الثانية من أعمال بناء منشأة رادار الصين لمراقبة الفضاء، التى يطلق عليها اسم "العين المركبة الصينية"، وذلك فى بلدية تشونجتشينج جنوب غربى الصين.

وذكر المعهد - فى بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم الأربعاء، أنه فى المرحلة الجديدة، التي تغطي مساحة تزيد على 20 هكتارا، سيتم بناء 25 رادارا عالي الدقة، يبلغ قطر كل منها 30 مترا، ومن المتوقع أن تكتمل عام 2025.

وقال "إنه سيتم استخدام منشأة "العين المركبة الصينية" لمراقبة الأجسام في الفضاء والتقاط صور عالية الدقة لها، بما في ذلك الكويكبات والقمر والكواكب الشبيهة بالأرض، ما يخدم أعمال البلاد في الدفاع عن الكويكبات القريبة من الأرض وأبحاث علوم الكواكب.

وأضاف أن بناء منشأة "العين المركبة الصينية" يتألف من ثلاث مراحل، حيث تم إكمال بناء المرحلة الأولى التي تضم أربعة رادارات بقطر 16 مترا فى ديسمبر الماضى، وبعد الانتهاء من المرحلة الثالثة، من المتوقع أن تحتوى المنشأة على أكثر من 100 رادار.