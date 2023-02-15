شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البيتكوين تسجل ارتفاعا بنسبة 2.18% خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت معظم العملات المشفرة أرباحًا يوم الأربعاء الموافق 15 فبراير بعد أيام من اضطرابات السوق، نمت البيتكوين بنسبة 2.18% في كل من التبادلات الوطنية والدولية، حيث بلغت قيمة البيتكوين، وقت كتابة هذا التقرير، 22100 دولار في آخر 24 ساعة، وارتفعت قيمة BTC بمقدار 395 دولارًا.

واتبعت إيثر البيتكوين لتحقيق مكاسب كبيرة، ويتم تداول إيثر بسعر 1،548 دولارًا مع ارتفاع بنسبة 3.55 % في قيمتها، وفقًا لموقع Gadgets 360.

وارتفع التقييم الإجمالي لسوق العملات الرقمية بنسبة 2.44 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، في وقت كتابة هذا التقرير، حيث بلغت القيمة السوقية للعملات المشفرة 1.03 تريليون دولار، وفقًا لـ CoinMarketCap.

وأخبر فريق CoinDCX "مع صدور البيانات المهمة للغاية اليوم، مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) بيانات التضخم، فقد اتجهت كل الأنظار إلى هذا الحدث الذي سيعطي مزيدًا من الوضوح تجاه تطورات الاقتصاد الكلي والتوجهات لأسواق العملات المشفرة" .

يتوقع الاقتصاديون في وول ستريت أن يكون التضخم في الفترة من 22 يناير إلى 23 يناير أقل وأن يصل إلى 6.2 %، إذا حدث ذلك وأظهر التضخم السنوي انخفاضًا، فسنكون قادرين على القول إن رفع أسعار الفائدة الأمريكية يبدو أنه يعمل على تقليص احتمالية حدوث ركود اقتصادي، وسيؤدي ذلك إلى توفير سيولة جديدة في الأسواق ويمكننا أن نرى إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة في النمو في الأسابيع المقبلة ".