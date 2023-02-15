إيلون ماسك: أبحث عن رئيس جديد لـ تويتر

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أنه يبحث عن رئيس جديد لموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مشيرأً إلى أن نهاية عام 2023 سيكون وقتا مناسبا لذلك.

جاء ذلك خلال مشاركة "ماسك" في الدورة الحالية للقمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي.

وأطلق الملياردير الأمريكي جملة من التصريحات خلال جلسة "حوار مع إيلون ماسك 2.0" التي حاوره فيها معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات.

واقترح إيلون ماسك خلال جلسته الحوارية تخفيض عدد سنوات التعليم من 12 إلى 10، مطالبا بمراقبة استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي.

ورداً على الشائعات التي تقول بوجود كائنات فضائية، قال إيلون ماسك إنه "لا يوجد حتى الآن أي أثر لوجود مخلوقات فضائية".