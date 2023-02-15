علوم وتكنولوجيا

إيلون ماسك: أبحث عن رئيس جديد لـ تويتر

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الشارقة - اميمة ياسر -    

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أنه يبحث عن رئيس جديد لموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مشيرأً إلى أن نهاية عام 2023 سيكون وقتا مناسبا لذلك.

جاء ذلك خلال مشاركة "ماسك" في الدورة الحالية للقمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي.

وأطلق الملياردير الأمريكي جملة من التصريحات خلال جلسة "حوار مع إيلون ماسك 2.0" التي حاوره فيها معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات.

واقترح إيلون ماسك خلال جلسته الحوارية تخفيض عدد سنوات التعليم من 12 إلى 10، مطالبا بمراقبة استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي.

ورداً على الشائعات التي تقول بوجود كائنات فضائية، قال إيلون ماسك إنه "لا يوجد حتى الآن أي أثر لوجود مخلوقات فضائية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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