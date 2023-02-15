شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هتأجره بدل ما تشتريه.. أبل تفكر فى طرح هواتف أيفون بنظام الاشتراك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لماذا تدفع الثمن الكامل لجهاز أيفون الجديد بينما يمكنك الاشتراك فيه؟ نعم، من المفترض أن أبل تعمل على خطة اشتراك لأجهزة أيفون، لكنه كان وقتًا طويلاً منذ أن سمعنا به لأول مرة، إذن، هل ما زالت خدمة الاشتراك في أيفون قادمة؟ حسنًا، إنه كذلك، لكنه قد لا يأتي في أي وقت قريب.

ففي العام الماضي ، أفاد مارك جورمان من بلومبرج أن شركة آبل تعمل على خطة اشتراك في الأجهزة، والتي ستقدم أيفون وأجهزة أخرى على نموذج اشتراك شهري، وبالعودة إلى عام 2022 ، كتب غورمان أن الخدمة لا تزال قيد التطوير، حسنًا ، لقد مر عام تقريبًا ، وليس هناك ما يشير إلى مثل هذه الخدمة. لكن هذا لا يعني أن أبل قد تخلت عن خطتها الخاصة بهواتف أيفون عند الاشتراك.

وفي الإصدار الأخير من رسالته الإخبارية، Power On ، لاحظ Gurman أن دفع أبل إلى القطاع المالي ، بما في ذلك برنامج اشتراك أيفون ، قد واجه صعوبات هندسية، والتي يبدو أنها أدت إلى تأخير خطة تقديم البرنامج العام الماضي مع إطلاق آيفون 14.

ويشير Gurman كذلك إلى أن خدمة الاشتراك كان من المقرر إطلاقها في عام 2023 ، ولكن لا توجد معلومات عن موعدها ، مضيفًا ، "يجب أن تصل في النهاية".

كيف سيعمل نموذج اشتراك أيفون؟

تريد أبل أن تجعل شراء أيفون أمرًا سهلاً مثل الاشتراك في iCloud أو أبل Music، ويقول Gurman أن كل ما ستحتاجه هو حساب أبل ID و App Store ، ويمكنك الاشتراك في أيفون ، تمامًا مثل شراء اشتراك iCloud.

قد تسأل كيف يختلف عن برنامج التقسيط؟ حسنًا، إذا اشتريت أيفون بالتقسيط، فسيتم تقسيم السعر بشكل موحد على 12 أو 24 شهرًا أو أي فترة تختارها، ولكن، في برنامج الاشتراك، ستكون هناك رسوم شهرية، والتي تعتمد على الطراز الذي تختاره وقد تكون أو لا تكون مماثلة للقسط الذي ستحتاج إلى دفعه للاحتفاظ بجهاز أيفون.

وكان برنامج الاشتراك في أيفون قيد التطوير لعدة أشهر، والآن سنوات، وفي وقت سابق، قال جورمان إن شركة آبل قد وضعت جانباً خطة تقديم خدمة "اشتر الآن وادفع لاحقًا"، والتي لا تزال تبدو أولوية، وبدأت أبل مؤخرًا في اختبار "اشتر الآن وادفع لاحقًا"، والمعروف باسم أبل Pay Later ، ضمن مجموعة مغلقة من موظفي الشركات والتجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. يلاحظ غورمان أنه إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها ، فمن الممكن أن تبدأ الخدمة في مارس.

ومع وجود خطط لإدخال أجهزة أيفون باهظة الثمن، يبدو أن أبل قد تبدأ قريبًا في خطة الاشتراك، حتى يتمكن الأشخاص من الاشتراك في أجهزة أيفون باهظة الثمن هذه بدلاً من شرائها.