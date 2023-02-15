شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية نقل مقاطع فيديو أيفون إلى كمبيوتر يعمل بنظام Windows والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر جهاز أيفون في قطع الاتصال بجهاز الكمبيوتر الشخصي الذي يعمل بنظام Windows عندما تحاول نقل الصور أو مقاطع الفيديو، وقد ترى شاشة مذكور فيها "الجهاز المتصل بالنظام لا يعمل"، في هذه الحالة أوقف جهاز أيفون عن تحويل الفيديو تلقائيًا إلى تنسيق H.264 القديم بالانتقال إلى الإعدادات> الصور> نقل إلى الكمبيوتر الشخصي والضغط على Keep Originals.

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، اتضح أن جهاز iPhone لديه إعداد مخفي يحول افتراضيًا كل مقطع فيديو تنقله إلى جهاز كمبيوتر إلى تنسيق H.264 الذي يسهل تشغيله، ولكن من المفارقات أن هذا التحويل يتطلب مساحة خالية أكبر على هاتفك، ضعف المساحة، ففي الواقع: مقطع 6.9 جبجابايت على أيفون هو 15.2 جيجابايت على جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام Windows.

ويمكنك إخبار جهاز iPhone الخاص بك بالتوقف عن تحويل مقاطع الفيديو بسهولة، في قائمة النظام ضمن الإعدادات> الصور> النقل إلى Mac أو الكمبيوتر الشخصي.

عندما يكون لديك الكثير من المساحة الخالية على هاتفك، فإن خيار أبل للتحويل أمر منطقي، لم يتم شحن Windows في الأصل مع دعم HEVC / H.265، تنسيق الفيديو الأكثر كفاءة الذي تستخدمه أبل لسحب الحيل الرائعة مثل HDR في الوقت الحقيقي، ووضع السينما، وأكثر من ذلك، بينما يعمل H.264 إلى حد كبير في كل مكان.

يمكنك أيضًا إخبار جهاز أيفون بالتسجيل على H.264 للبدء به في الإعدادات> الكاميرا> التنسيقات، ولكن بعد ذلك ستفقد هذه الإمكانات المميزة.