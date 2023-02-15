شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: التعدين فى أعماق البحار يمثل خطراً على الحيتان والدلافين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت دراسة جديدة من أن الحيتان والدلافين قد تتعرض للتهديد إذا بدأ التعدين الجديد في أعماق البحار في وقت لاحق من هذا العام.

يقول العلماء إن الأصوات التي يُتوقع أن تنتجها عمليات التعدين تحت الماء من المرجح أن تتداخل مع الترددات التي تتواصل بها الحيتان والحيتان الأخرى، وفقاَ لصحيفة "مترو".

ومن المرجح أن يُسمح بالتعدين في قاع البحار العميقة على نطاق تجاري في المياه الدولية لأول مرة في وقت لاحق من هذا العام.

يحذر علماء من جامعة إكستر ومختبرات غرينبيس للأبحاث من أن التعدين في قاع البحار العميقة يمكن أن يمثل "خطرًا كبيرًا على النظم البيئية للمحيطات، مع تأثيرات طويلة الأمد ولا رجعة فيها".

تركز دراستهم، التي نُشرت في مجلة Frontiers in Marine Science، على الحيتانيات - ثدييات مثل الحيتان والدلافين وخنازير البحر، وتقول إن البحث العاجل ضروري لتقييم الآثار المحتملة.

يعد التلوث الضوضائي في المحيط مشكلة بالفعل للحوتيات وإدخال التعدين في قاع البحار العميقة الذي من المتوقع أن يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع سيضيف حتمًا إلى الضوضاء الحالية.

قالت الدكتورة كيرستن طومسون، من جامعة إكستر، "إن القليل جدًا من الأبحاث قد فحصت تأثير استخراج معادن أعماق البحار على الحيتان، حيث أن الحيتان حساسة للغاية للصوت، لذا فإن الضوضاء الصادرة عن التعدين هي مصدر قلق خاص، ولقد بحثنا عن بيانات حول مقدار الضجيج الذي قد يسببه هذا التعدين، ولكن لا يتوفر تقييم منشور".

على الرغم من هذا النقص في المعلومات، يبدو أن التعدين على نطاق صناعي يمكن أن يبدأ قريبًا في واحدة من البيئات القليلة المتبقية على كوكب الأرض غير المضطربة.

تحظى منطقة كلاريون كليبرتون (CCZ) في المحيط الهادئ، والتي تضم أكثر من 20 نوعًا من الحيتان، بما في ذلك الدلافين وحيتان العنبر، بأهمية خاصة لشركات التعدين.

تتطلع شركات التعدين أيضًا إلى استهداف الموارد المعدنية لقاع البحار في المناطق المحيطة بالجبال البحرية والفتحات الحرارية المائية في أعماق البحار.

قال الدكتور سولين درفيل، من جامعة ولاية أوريغون في الولايات المتحدة: "تُعرف الجبال البحرية الآن بأنها موائل بحرية مهمة لبعض مجموعات الحوتيات التي تتغذى أو تعيد التجمع حولها، لكننا ما زلنا نفتقر إلى المعرفة الأساسية بهذه النظم البيئية الهشة، في هذا السياق، من الصعب للغاية تقييم حجم آثار التعدين في قاع البحر على الجبال البحرية على الحيوانات التي تعيش وتتغذى حول هذه الهياكل".

لم يحدث حتى الآن أي تعدين في قاع البحار على نطاق تجاري خارج المناطق الاقتصادية الخالصة (EEZs) للدول الساحلية، على الرغم من منح 31 تصريح استكشاف لمناطق خارج الولاية الوطنية من قبل السلطة الدولية لقاع البحار (ISA)، وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة.

ومع ذلك، في يونيو 2021، أطلقت جزيرة ناورو في المحيط الهادئ ما يسمى بـ "قاعدة السنتين" وأخبرت وكالة الأمن الدولية بأنها تخطط لإزالة الألغام في أعماق البحار.

يمكن أن يبدأ العمل في يونيو من هذا العام مع أي لوائح صاغها قانون الأمن الداخلي بحلول ذلك الوقت، حيث تعمل ناورو مع شركة The Metals Company الكندية التي بدأت بالفعل في اختبار معدات التعدين في المحيط الهادئ.