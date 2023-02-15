شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل تنفق 3.7% أكثر لإنتاج iPhone 14 Pro Max مقارنة بسابقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة آبل النقاب عن سلسلة هواتف iPhone 14 في سبتمبر 2022، وتضم المجموعة أربعة هواتف ذكية - iPhone 14 و iPhone 14 Plus وiPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max، ووفقًا لتقرير تحليل فاتورة المواد (BoM) الصادر عن Counterpoint Research، فإن التكلفة المقدرة لشركة أبل لتصنيع نسخة 128GB من هاتف iPhone 14 Pro Max بتقنية mmWave هي 474 دولارًا.

ويقول التقرير أن تكلفة BoM لتصنيع طراز 6 جيجا هرتز الفرعي لجهاز iPhone 14 Pro Max تبلغ 454 دولارًا، وبالنظر إلى مزيج 44 ٪ من طرازات mmWave بحلول نهاية عام 2022، فإن متوسط تكلفة المواد لجهاز iPhone 14 Pro Max يرتفع إلى حوالي 464 دولارًا، ويدعي التقرير أيضًا أن تكلفة إنتاج وحدة واحدة من iPhone 14 Pro Max تزيد بنسبة 3.7٪ مقارنةً بـ iPhone 13 Pro Max.

المكونات الرئيسية التي أدت إلى زيادة تكلفة تصنيع iPhone 14 Pro Max هي: مجموعة الشرائح والشاشة والكاميرا، وتم تصميم أحدث شرائح A16 Bionic من أبل بمعمارية 4 نانومتر، وهي تشتمل على 16 مليار ترانزستور، وهو ما يزيد بنسبة 6.7٪ عن الشريحة القديمة. تعد أحدث مجموعة شرائح أيضًا بتحسين أداء وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات والمحرك العصبي و ISP للكاميرا.

ويدعي التقرير أن الشريحة تضيف 11 دولارًا إلى تكلفة BoM والتي تمثل 20 ٪ من إجمالي فاتورة الإنتاج، ويتم توفير الشاشة المستخدمة في iPhone 14 Pro Max من قبل Samsung كما أنها تدعم HDR أكثر إشراقًا وشاشة خارجية. كما أنه يدعم ميزة التشغيل الدائم لتسهيل المشاهدة، وأدت كل هذه الميزات أيضًا إلى زيادة تكلفة النموذج لمكونات العرض.

ويحتوي iPhone 14 Pro Max أيضًا على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل ، والتي تتضمن مستشعرًا رباعي البكسل أكبر ويوفر استقرارًا لتحويل المستشعر من الجيل الثاني، ويتكون إعداد الكاميرا من أجزاء يتم توفيرها من قبل شركات مختلفة.

وتحصل أبل على مستشعر الصورة من Sony ، بينما يتم توفير عدسة 7P بواسطة Sunny Optical و Largan Digital و GSEO، وفي الوقت نفسه ، يتم توفير وحدة الكاميرا بواسطة LG Innotek، وتدعم الكاميرا الأمامية أيضًا التركيز التلقائي وتتضمن عدسة 6P التي يتم توفيرها بواسطة GSEO و Sunny Optical، لذلك ، ارتفعت تكاليف الكاميرا أيضًا بمقدار 6.30 دولارًا بسبب هذه الترقيات.

ومع ذلك، انخفضت حصة تكلفة المجموعة الخلوية المجمعة لطراز Pro Max إلى 13٪ بسبب انخفاض أسعار المكونات مع زيادة شعبية تقنية 5G، وقد واصلت أبل أيضًا جهودها لتنويع مصادر التوريد الخاصة بها والتي أدت أيضًا إلى زيادة تكلفة الإنتاج.

وعلاوة على ذلك، قامت أبل أيضًا بتصميم عدد من المكونات ذاتيًا والتي تشمل مجموعة شرائح A16 Bionic و PMIC والصوت والاتصال والتحكم باللمس، ويمثل هذا ما يقرب من 22 ٪ من التكلفة الإجمالية لـ BoM لجهاز iPhone 14 Pro Max.