شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خريطة تكشف عن أكثر من 26000 مشاهدة لجسم مجهول فى السماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت البيانات، أن أكثر من 26000 جسم طائر مجهولة الهوية شوهدت وهي تحلق في سماء الولايات المتحدة في السنوات الخمس الماضية، وتُظهر الخريطة، التي تم سحبها من المركز الوطني للإبلاغ عن الأجسام الطائرة المجهولة (NUFORC)، عدد المشاهدات في كل ولاية، مع ترتيب كاليفورنيا في الأعلى بـ 2661، ثم فلوريدا، تليها نيويورك.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يأتي هذا في الوقت الذي تم فيه إسقاط ثلاثة أجسام غريبة فوق ألاسكا وكندا ومونتانا في نهاية هذا الأسبوع، ولا يستبعد البنتاجون احتمال ارتباط هذه الأجسام بالكائنات الفضائية.

تقترح الخريطة ما إذا كنت تريد رؤية جسم غامض، توجه إلى كاليفورنيا، كان هناك 15457 تقريرًا منذ عام 1998، وقد يكون العدد أيضًا بسبب العدد الكبير من السكان في الولاية.

تم الإبلاغ عن إحدى أحدث المشاهد في The Golden State إلى NUFORC في 17 ديسمبر 2022 من قبل شخص التقط صورة "ضوء مستطيل طويل يتحرك بسرعة كبيرة '' فوق Halfmoon، وهي مدينة تقع جنوب سان فرانسيسكو.

تحتل فلوريدا المرتبة الثانية في الولايات المتحدة، مع 7870 تقريرًا عن أشياء مجهولة الهوية في السماء منذ عام 1998 و1797 في السنوات الخمس الماضية، ومنها مشاهدة في 19 ديسمبر رأى أحد سكان أورلاندو خمسة أجرام سماوية ذهبية اللون في سماء الليل، والتي تحولت إلى اللون الأبيض واجتمع معًا لتشكيل شكل أسطواني.

حصلت ولاية واشنطن أيضًا على نصيبها أيضا من المشاهدات، ما مجموعه 6932 منذ عام 1998 و1297 في السنوات الخمس الماضية.

كما أن نيو مكسيكو لديها 833 تقريرًا، ونيفادا لديها 742 تقريرًا فقط.