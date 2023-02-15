شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين آبل ميوزيك وآبل بودكاست ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة آبل عن نظام (ماك أو إس كاتالينا) macOS Catalina الإصدار الأحدث من نظام التشغيل لحواسيبها، فحدثت مفاجأة للجميع بالتخلي عن تطبيق iTunes بعد 18 عامًا، واستبداله بثلاثة تطبيقات منفصلة.

طرحت آبل تطبيق (آيتيونز) لأول مرة في عام 2001، لتسهيل العثور على الموسيقى، والأفلام، والبرامج التلفزيونية، واشتمل على متجر إلكتروني، مع إمكانية مزامنة الملفات مع أجهزة آبل الأخرى، وقد غيرت من خلاله آبل مفهوم شراء الموسيقى في العالم.

وبالرغم من أن ظهور 3 تطبيقات جديدة يبدو أمرًا معقدًا بعض الشيء، إلا أن آبل أشارت إلى أنها تتخلى عن تطبيق (آيتيونز) iTunes للحفاظ على سرعة التطبيقات، ومساعدة المستخدم في التركيز على ما يريده.

تطبيق (آبل بودكاست) Apple Podcast مخصص لتنسيق البودكاست، وليس للمسارات الموسيقية على الإطلاق، ويوفر التطبيق أكثر من 700،000 عملية بث مسجلة من البرامج التلفزيونية والإذاعية التي يمكنك مشاهدتها، والاستماع إليها، والاشتراك فيها مجانًا.

تُبث مواد البودكاست عادة في حلقات، وإذا كنت مشتركًا في التطبيق سيصلك إشعار تلقائي بالحلقات الجديدة عند توفرها، كما يمكنك أيضًا إضافة ملفات بودكاست إلى مكتبتك، والاستماع إليها في وضع عدم الاتصال مجانًا.

يمكنك الاستماع إلى ملفات بودكاست على أجهزة آيفون، وآيباد، و(آيبود تاتش) iPod touch، و(ماك)، و(آبل تي في) Apple TV، كما يمكنك البدء في الاستماع بأحد الأجهزة، ثم استكماله بجهاز آخر.

تطبيق (آبل ميوزيك) Apple Music:

تطبيق (آبل ميوزيك) هو مصدر الاستماع إلى الأغاني، ومشاهدة مقاطع الفيديو الموسيقية، ويعمل التطبيق على جميع أجهزة آبل حتى تتمكن من الاستماع إلى الموسيقى من أي منها.

يمكنك استخدام تطبيق (آبل ميوزيك) دون أن تكون مشتركًا في الخدمة، ولكن عندما تدفع 10 دولارات شهريًا ستتاح لك الكثير من الميزات، وتقدم الخدمة المدفوعة 50 مليون أغنية، وقوائم تشغيل، ومقاطع فيديو موسيقية، وكما يقدم التطبيق توصيات مخصصة لك، ومكتبة خاصة لتخزين الموسيقى.

وسيتمكن المستخدمون من الوصول إلى مكتبتهم الموسيقية بأكملها، سواء قاموا بتنزيل الأغاني، أو اشتروها، أو نسخوها من الأقراص المدمجة.