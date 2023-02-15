شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أحد موردى أبل بفنلندا يخطط لتوظيف ومضاعفة القوى العاملة بالهند.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وقال جندهام لرويترز إن سالكومب سيكون له "دور مهم" في سلسلة التوريد الخاصة بشركة أبل.
تجميع أيفون في الهند
وتقوم أبل بالفعل بتجميع عدد قليل من طرازات أيفون الخاصة بها في الهند، وتماشياً مع دفع الحكومة نحو التصنيع المحلي ، بدأت الشركة التي يقودها تيم كوك تجميع أيفون في البلاد في عام 2017 عبر Wistron ثم Foxconn لاحقًا، وبدأت أبل أيضًا في تجميع طرازات أيفون 14 في الهند أيضًا.
ويقول التقرير إن شركة Salcomp توظف حاليًا حوالي 12000 في مصنعها في تشيناي ، حيث تصنع معظم أجهزة الشحن جنبًا إلى جنب مع أجزاء الهواتف الذكية الأخرى. كما تقوم بإنشاء مجمع سكني به مرافق ترفيهية وتعليمية لحوالي 15000 شخص.
ووفقًا لـ Gendham، من المتوقع أن تدر الأعمال التجارية الهندية ما لا يقل عن 2 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار من العائدات بحلول عام 2025 ، من أقل من 484 مليون دولار الآن، وفي العام الماضي ، ذكرت التقارير أن شركة فوكسكون تخطط أيضًا لمضاعفة القوى العاملة أربع مرات في مصنع أيفون الخاص بها في الهند على مدار عامين.