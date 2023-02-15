شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أحد موردى أبل بفنلندا يخطط لتوظيف ومضاعفة القوى العاملة بالهند.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت Salcomp ، وهي مورد قطع غيار لشركة أبل مقرها في فنلندا، إنها تخطط لمضاعفة قوتها العاملة في الهند إلى 25000 على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وفقًا لتقرير، فيما تستهدف الشركة إيرادات سنوية لا تقل عن 2 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2025 في البلاد.

ويأتي هذا التطوير في وقت تتطلع فيه شركة أبل إلى تحويل إنتاج أجهزة أيفون الخاصة بها بعيدًا عن الصين، وتعرضت البلاد لعمليات الإغلاق والقيود المرتبطة بفيروس كورونا ، إلى جانب التوترات الجيوسياسية بين بكين والولايات المتحدة، ونقلت وكالة رويترز عن ساسيكومار جندهام العضو المنتدب لشركة Salcomp Manufacturing India قوله "سلسلة التوريد بأكملها تبحث الآن عن بديل نوعا ما. والهند مهيأة لأن تكون واحدة من أفضل البدائل".

وقال جندهام لرويترز إن سالكومب سيكون له "دور مهم" في سلسلة التوريد الخاصة بشركة أبل.

تجميع أيفون في الهند

وتقوم أبل بالفعل بتجميع عدد قليل من طرازات أيفون الخاصة بها في الهند، وتماشياً مع دفع الحكومة نحو التصنيع المحلي ، بدأت الشركة التي يقودها تيم كوك تجميع أيفون في البلاد في عام 2017 عبر Wistron ثم Foxconn لاحقًا، وبدأت أبل أيضًا في تجميع طرازات أيفون 14 في الهند أيضًا.

ويقول التقرير إن شركة Salcomp توظف حاليًا حوالي 12000 في مصنعها في تشيناي ، حيث تصنع معظم أجهزة الشحن جنبًا إلى جنب مع أجزاء الهواتف الذكية الأخرى. كما تقوم بإنشاء مجمع سكني به مرافق ترفيهية وتعليمية لحوالي 15000 شخص.

ووفقًا لـ Gendham، من المتوقع أن تدر الأعمال التجارية الهندية ما لا يقل عن 2 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار من العائدات بحلول عام 2025 ، من أقل من 484 مليون دولار الآن، وفي العام الماضي ، ذكرت التقارير أن شركة فوكسكون تخطط أيضًا لمضاعفة القوى العاملة أربع مرات في مصنع أيفون الخاص بها في الهند على مدار عامين.