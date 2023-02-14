شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أندرويد 14يحل "أكبر مشكلات" المستخدمين غير الإنجليز.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت جوجل مؤخرًا أول معاينة لمطور Android 14 (DP1) مع التركيز على الأجهزة القابلة للطي والأجهزة اللوحية، ويُقال أيضًا إن التكرار التالي لنظام التشغيل أندرويد يوفر المزيد من ميزات الأمان والخصوصية، وفي التحديث الأخير ، يُقال أيضًا أن Android 14 يأتي مع إعدادات جديدة ستحدد جميع التفضيلات الإقليمية لإعداد سلس للتطبيقات.

ما الجديد في Android 14؟

وفقًا لتقرير صادر عن Android Police، هناك صفحة إعدادات نظام مخفية في Android 14 DP1 تسمى "التفضيلات الإقليمية" والتي ستسمح للمستخدمين بتعيين جميع التفضيلات الإقليمية التي تمكن المستخدمين من تخطي الحاجة إلى الانتقال إلى قائمة إعدادات كل تطبيق.

وستقوم الإعدادات بإعداد التفضيلات على مستوى النظام لوحدات درجة الحرارة وتنسيق التقويم واليوم الأول من الأسبوع ونظام الأرقام تلقائيًا، هذا يعني أن التطبيقات لن تضطر إلى طلب أو وضع افتراضات حول تفضيلات المستخدمين.

ميزات أمان وخصوصية Android 14

سيعمل Android 14 أيضًا على تحسين أمان هاتف أندرويد من خلال تقييد أذونات التطبيقات من خلال فرض متطلبات أكثر صرامة لواجهة برمجة التطبيقات، وفي نظام التشغيل الجديد، سيتعين على التطبيقات أن تعلن بالتفصيل كيف تخطط تطبيقاتها لاستخدام ميزات معينة للهاتف، وعلاوة على ذلك ، سيكون تبادل البيانات هذا بين التطبيقات محدودًا، وستكون الملفات الإضافية التي يتم تنزيلها بواسطة التطبيقات لتنفيذ الوظائف للقراءة فقط.

وهذا يعني أنه سيتم تجنب الرموز الضارة التي تم حقنها في ملفات إضافية والتي يتم تنفيذها عند اكتمال التنزيل لأن المتسللين لن يتمكنوا من تنفيذ الرموز الضارة في ملفات للقراءة فقط.

وبالإضافة إلى ذلك ، سيمنع Android 14 أيضًا تثبيت التطبيقات الضارة التي تستهدف مستويات واجهة برمجة التطبيقات القديمة لإساءة استخدام الأذونات الحساسة، وقالت جوجل: "غالبًا ما تستهدف البرامج الضارة مستويات واجهة برمجة التطبيقات القديمة لتجاوز إجراءات حماية الخصوصية والأمان التي تم تقديمها في إصدارات Android الأحدث".

وسيحد Android 14 أيضًا من إرسال "النوايا" - وهي رسالة يتم إرسالها بواسطة أحد التطبيقات لطلب أي إجراء من مكون تطبيق آخر. سيتم السماح فقط لتلك "النوايا" التي لها مستلم محدد.