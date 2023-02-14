شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ساعة أبل المقبلة تشبه عالم جيمس بوند.. اعرف الميزات الجديدة بها والان مع تفاصيل الخبر
وفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيحتوي النظام على شريط فريد يربط الساعة بمغناطيس، مما يسمح بإزالتها وإعادة توصيلها بسهولة.
يحاكي تصميم Apple المحتمل الساعة التي ارتداها بوند في فيلم Octopussy عام 1983، لكن مع ذلك أفكار براءات الاختراع لا تتحول دائمًا إلى تقنيات في العالم الحقيقي.
وكان في فيلم عام 1983، Octopussy، يمتلك الجاسوس ساعة مزودة بكاميرا تتيح له إجراء محادثة فيديو مع مارجريت تاتشر وتسجيل الوصول إلى فتيات بوند.
تنص الوثيقة على أن التصميم يمكن أن يشتمل على "شريط ساعة به مقطع حزام أول، وقسم حزام ثان، وجزء متداخل مثبت بين مقطع الشريط الأول وقسم الشريط الثاني، وفتحة تمتد، حيث توجد الكاميرا على الجزء الخلفي من الجهاز القابل للارتداء".