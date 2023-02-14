شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ساعة أبل المقبلة تشبه عالم جيمس بوند.. اعرف الميزات الجديدة بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمد أبل الإلهام من جيمس بوند في تصميم كاميرا خفية في ساعة أبل المقبلة، حيث حصل عملاق التكنولوجيا على براءة اختراع لكاميرا متصلة بالسوار، مما يسمح للجهاز القابل للارتداء بالدوران أو الفصل لالتقاط صورة وإجراء مكالمات فيديو.

وفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيحتوي النظام على شريط فريد يربط الساعة بمغناطيس، مما يسمح بإزالتها وإعادة توصيلها بسهولة.

يحاكي تصميم Apple المحتمل الساعة التي ارتداها بوند في فيلم Octopussy عام 1983، لكن مع ذلك أفكار براءات الاختراع لا تتحول دائمًا إلى تقنيات في العالم الحقيقي.

وكان في فيلم عام 1983، Octopussy، يمتلك الجاسوس ساعة مزودة بكاميرا تتيح له إجراء محادثة فيديو مع مارجريت تاتشر وتسجيل الوصول إلى فتيات بوند.

وستسمح تقنية أبل للمستخدمين بالتقاط الصور وإجراء مكالمات الفيديو، وتم تسجيل براءة الاختراع، التي رصدتها شركة Patently Apple لأول مرة، من جانب أبل في مارس 2019، ولكن تم منحها في فبراير 2023.

تنص الوثيقة على أن التصميم يمكن أن يشتمل على "شريط ساعة به مقطع حزام أول، وقسم حزام ثان، وجزء متداخل مثبت بين مقطع الشريط الأول وقسم الشريط الثاني، وفتحة تمتد، حيث توجد الكاميرا على الجزء الخلفي من الجهاز القابل للارتداء".