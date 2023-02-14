شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يقضى "يوما طويلا" فى المقر الرئيسى لتويتر لتحسين هذه الميزات.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحوذ الرئيس التنفيذي لشركة Tesla إيلون ماسك على منصة التواصل الاجتماعي تويتر في أكتوبر 2022، وعلى الرغم من التغييرات العديدة في الموظفين والسياسة جنبًا إلى جنب مع الانتقادات التي تلت ذلك ، كان Musk يحاول تحسين الشركة على الصعيدين الفني والمالي.

وقد انتقل مؤخرًا إلى تويتر ليعلن أن "المزيد من فريق العمل قد اكتمل بين عشية وضحاها"، ويتضمن ذلك تحسين مدى وصول التغريدات وإزالة الفلتر الذي يتسبب في ظهور نتائج سلبية خاطئة، وقد قام الملياردير بالتغريد بأن الفريق عالج مشكلتين مهمتين - تحديث موجز "المتابعة" وتحسين خوارزمية "التوصية".

ما هي المميزات التى تم تحسينها؟

بصرف النظر عن هذا، شارك Musk أيضًا قائمة من الميزات التي تم تحسينها بواسطة فريق تويتر الهندسي، وتتضمن قائمة الميزات - "عقوبة الارتفاع التي تمت إزالتها والتي تؤثر على التغريدات التي تحتوي على صور / فيديو، وزيادة عدد التغريدات الموصى بها، وتتبع أفضل للتغريدات التي تم إسقاطها، وإزالة الفلتر الذي يتسبب في ظهور سلبيات كاذبة، وإزالة العقوبة إذا تابع المستخدم المؤلف، وتحسين الوصول إلى إعادة التغريد."

وذكر Musk أيضًا أنه سيتم أيضًا إصلاح الخطوط كبيرة الحجم والمسافات الصغيرة بين الفقرات خلال هذا الأسبوع، فيما كشفت منصة التواصل الاجتماعي مؤخرًا عن تكلفة اشتراكات تويتر Blue للمستخدمين الهنود، ومن خلال هذه الخدمة، سيتمكن المشتركون من الوصول إلى العديد من الميزات غير المتوفرة للمستخدمين مجانًا.

وأكد موقع تويتر أنه يتعين على المستخدمين الهنود دفع 900 روبية شهريًا للحصول على اشتراك تويتر Blue، ومع ذلك ، فإن هذا السعر مخصص فقط لمستخدمي الأجهزة المحمولة الذين يصلون إلى تطبيق تويتر إما من هواتف iPhone أو Android الخاصة بهم، ولم تذكر الشركة بعد تسعير تويتر Blue للمشتركين الذين يستخدمون إصدار الويب من النظام الأساسي.

بعض ميزات تويتر Blue الرئيسية هي - تحرير التغريدات والتراجع عن التغريدات وأيقونات التطبيقات المخصصة والمزيد. تتيح ميزة تحرير التغريدات للمستخدمين إجراء عدد محدود من التغييرات على تغريداتهم المنشورة في غضون 30 دقيقة، حيث أن أداة التراجع عن التغريدات توفر للمستخدمين خيارًا لسحب تغريدة بعد نشرها.