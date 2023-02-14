شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعى يبهر العالم برسم أشخاص خياليين بشكل أكثر جمالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت برامج للذكاء الاصطناعي على جهاز كمبيوتر فائق الإمكانيات، بإنشاء ما يعتقد أنه أكثر الأشخاص جمالا وتخييلًا في العالم، حيث تمكن الذكاء الصناعي برسم أشخاص خياليين، من خلال مسح الوسائط الاجتماعية، وقام برسمها لأغلب الدول، من حيث تخيل وتنفيذ الأشخاص الأكثر جمالا وبالشكل المثالي لهم، وإليكم مأتم سرده على موقعMETRO.

تم إنشاء معظم الأشخاص الخياليين على هذا الكوكب، بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتم استخدام مسح للوسائط الاجتماعية، لتجميع شكل الصورة من امرأه او رجل لكل دولة، ولكى تعرف هل شكلك أكثر جاذبية وجمالا تطلع إلى صور البلد التي تنتمى إليها، أو أي صورة من الدول التي تم اختيارها .

كما تم استخدام الصور الأفضل تصنيفا، من مواقع مثل Instagram و Twitter لخوارزمياتها "مجموعة من الإرشادات الواضحة والمحددة التي يمكن لجهاز الكمبيوتر الآلي تنفيذها" أي إعطاء أومر لجهاز الكمبيوتر ويقوم بتنفيذها، حيث قام نظام الذكاء من خلال البيانات، بتجميع المثل الجمالية المرغوبة لأشخاص من 14 دولة، بما في ذلك المملكة المتحدة والهند والصين.

وتتميز الصور التي تم إنشاؤها بذكاء الصناعي، بالفكين المنحوتين، والمظهر المتقلب، وغياب القمصان بقوة بين الرجال، في حين يبدو أن النساء ذوات الشعر الطويل، والعيون الواسعة قد جعلن قلب البرنامج يرفرف.





وتم تكليف شركة Midjourney للتعلم الآلي في سان فرانسيسكو، من قبل شركة مستحضرات التجميل NordChem، لإنتاج مجموعة هذه الصور.

وقالت سامانثا هينز، مديرة التسويق في NordChem Health & Beauty في تصريح لها: "إننا بصفتنا علامة تجارية للصحة والجمال، نتطلع دائمًا إلى فهم الشكل الجميل لعملائنا".



