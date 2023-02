شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يبتكرون مادة لتخزين الطاقة الحرارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابتكر علماء معهد الحفز "Institute of Catalysis of Siberian Branch of Academy of Sciences" التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في سيبيريا مادة مركبة لتخزين الطاقة الحرارية، يمكن استخدامها في مناطق المناخ المعتدل.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، يشير المكتب الإعلامي للمعهد، إلى أنه يمكن استخدام الأجهزة التي تستعمل هذه المادة المركبة مستقبلا في أجهزة امتصاص الحرارة وتخزينها لتدفئة الغرف في المناطق ذات المناخ المعتدل البرودة.

وتصنع المادة المركبة على أساس الفرميكوليت vermiculite المعدني المعدل بإضافات مشتتة للغاية من أكسيد الألومنيوم وملح كلوريد الليثيوم. ويستخدم الميثانول كسائل عامل.

وتتكون الأجهزة من مفاعل مع مادة ماصة وخزانين مليئين بالسائل العامل، مكثف ومبخر، ولتخزين الطاقة تجفف المادة الماصة أثناء النهار، على سبيل المثال، تحت الشمس، وللحصول على الحرارة، يتم توصيل المفاعل مع المادة الماصة الجافة بالمبخر لاستقبال أبخرة السائل العامل.

كما أنه خلال عملية امتصاص الأبخرة، تتحرر الحرارة المخزنة، التي يمكن استخدامها لتدفئة الغرفة ليلا.

وقد تمكن العلماء من تسريع عملية تخزين الحرارة اعتمادا على ظروف العملية بمقدار 2-12 مرة بإضافة جزيئات شديدة التشتت من أكسيد الالومنيوم إلى سطح الفرميكوليت المعدني.

ويعد الفيرميكوليت (Vermiculite) هو معدن طبيعي، يتمدد عند تعرضه للحرارة، وعند تسخينه تظهر فيه مسام كثيرة مقاسها اكبر بـ 2-12 مرة من المواد الماصة التقليدية مثل هلام السيليكا، ما يجعله مادة ممتازة لتخزين الحرارة الممتصة.