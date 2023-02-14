شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Apple تطرح تحديث iOS 16.3.1 لموديلات iPhone المؤهلة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُطلق Apple اليوم الإصدار iOS 16.3.1 لمستخدمي iPhone، التحديث متاح الآن لأي طراز iPhone يعمل بنظام iOS 16، بينما تضمن التحديث السابق ميزات جديدة مثل مفاتيح أمان معرف Apple ودعم الجيل الثاني من HomePod، يتضمن الإصدار الجديد إصلاحات لأداء iCloud و Siri و Find My و Crash تحسينات الكشف عن طرازي iPhone 14 و iPhone 14 Pro، تُصدر Apple أيضًا تحديثات البرامج لأجهزة HomePod و iPad و Apple TV و Apple Watch و MacBook.

لتحديث أجهزة iPhone المؤهلة إلى iOS 16.3.1، يمكن للمستخدمين الانتقال إلى تطبيق الإعدادات، وتحديد عام، ثم تحديث البرنامج، التحديث الأخير يحمل رقم البنية 20D67، التحديث متوافق مع أي طراز iPhone يعمل بنظام iOS 16، بما في ذلك iPhone 8 والأجهزة الأحدث، وفقاً لموقع gadgets360.

تقول Apple أن التحديث يحتوي على إصلاحات أخطاء مهمة وتحديثات أمنية لجهاز iPhone الخاص بك، إذا كانت التطبيقات تستخدم iCloud، فقد ذكرت الشركة أن إعدادات iCloud قد لا تستجيب أو تظهر بشكل غير صحيح، وفقًا لشركة Apple، قد لا تعمل طلبات Siri الخاصة بـ Find My مع هذا التحديث، ويتضمن تحديث iOS تحسينات الكشف عن الأعطال لطرازات iPhone 14 و iPhone 14 Pro.

ساعد اكتشاف الأعطال المستجيبين الأوائل من خلال تنبيههم إلى بعض حوادث السيارات، ولكن تم الإبلاغ أيضًا عن إرسال مطالبات عندما يركب بعض المستخدمين الوقايات الدوارة مع هواتفهم.

إلى جانب تحديث iOS 16.3.1 ، تطرح Apple أيضًا إصدار برنامج HomePod 16.3.2 للجيل الثاني من Apple HomePod، و iPadOS 16.3.1 لموديلات iPad، و tvOS 16.3.2 لأجهزة Apple TV ، و watchOS 9.3.1 لساعة Apple Watch المتوافقة و macOS Ventura 13.2.1 لأجهزة MacBooks اليوم.

تدعي بعض التقارير أن آخر تحديث لنظام التشغيل iOS 16.3.1 يتسبب في تعطل تطبيق صور Google لبعض المستخدمين، ويدعي المستخدمون أنه بعد التنزيل والتحديث إلى أحدث إصدار من iOS، لن يتم فتح صور Google وستتعطل على الفور.