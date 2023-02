شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق أول عبّارة كهربائية قصيرة المدى فى كاليفورنيا فى عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك شركة The Angel Island Ferry مع شركة Pacific Gas and Electric Company لتعديل إحدى زوارقها المائية، The Angel Island ، كسيارة كهربائية، وتعتبر واحدة من أكثر العبارات شعبية في منطقة خليج فرانسيسكو، تسير بالكهرباء.

كجزء من الشراكة، ستساعد PG&E في تثبيت البنية التحتية للشحن في محطة عبّارات Angel Island وتعزيز النقل الكهربائي للمنشأة، بحيث يمكن لجزيرة Angel Island التي يبلغ طولها 59 قدمًا نقل السكان والسياح دون تلويث خليج سان فرانسيسكو، ستقوم شركة أخرى تدعى Green Yachts بتنفيذ أعمال التعديل التحديثي للسفينة بنظام الدفع الكهربائي.

وفقًا لـPG&E ، ستكون Angel أول عبّارة خالية من الانبعاثات في كاليفورنيا، قصيرة المدى بمجرد أن تبدأ في نقل الركاب في وقت ما في عام 2024.

وتعد كاليفورنيا واحدة من الأماكن القليلة التي تكون فيها العبّارات الكهربائية على وشك أن تصبح أكثر شيوعًا، في كندا، بدأت خدمة BCFerries في كولومبيا البريطانية مؤخرًا في طرح عبّارات تعمل بالبطاريات يمكنها نقل 47 مركبة بين البر الرئيسي والجزر النائية، خارج أمريكا الشمالية، وفقاً لموقع engadget .

وتخطط ستوكهولم، بدءًا من هذا العام، لتجربة واحدة من أسرع سيارات الركاب الكهربائية في العالم، وستنقل طائرة Candela P-12 الركاب بين وسط المدينة وجزيرة Ekerö في الضواحي.