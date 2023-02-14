شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض قيمة البيتكوين بحوالى 1% فى الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت البيتكوين اليوم الثلاثاء، 14 فبراير، خسائر في كل من التبادلات الوطنية والدولية، حيث انخفضت قيمة البيتكوين بحوالي 1%، وبلغ سعر العملة المشفرة الأكثر قيمة، في وقت كتابة هذا التقرير، 21705 دولارًا.

انخفضت أسعار غالبية العملات المشفرة في الأيام الأخيرة بعد تقلب ظروف الاقتصاد الكلي في جميع أنحاء العالم، نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا والمناطق المجاورة لها، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة المرتقب في الولايات المتحدة، وهي بعض الأسباب التي أثرت على الأسواق.

وانضم إيثر إلى البيتكوين في الجانب الخاسر من مخطط التشفير، وانخفضت إيثر بنسبة 1.38% اليوم الثلاثاء، وارتفع هذا من قيمته إلى 1499 دولارًا، وفقًا لموقع Gadgets 360.

قاله فريق البحث في CoinDCX موضحًا سبب تأثر أكبر عملتين مشفرتين بالخسائر في الأيام الأخيرة،"بيتكوين، أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، فقدت 5.2 % في الأسبوع السابق، وسجلت إيثر خسارة أسبوعية بلغت 8.7 %، ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بشكل أكبر من أجل تقليل التضخم إلى هدفه البالغ 2% ".

في الـ 24 ساعة الماضية، انخفض التقييم الإجمالي لسوق العملات المشفرة بنسبة 1.27 % ليقف عند تريليون دولار، وفقًا لـ CoinMarketCap