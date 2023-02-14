شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يجعل الذكاء الاصطناعى وظائف المعلمين "أسهل"؟..تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح الذكاء الاصطناعي (AI) حديث العالم بفضل روبوت المحادثة المسمى ChatGPT، كشفت مايكروسوفت النقاب عن خطط طموحة لها في محرك بحث "بينج" ومتصفح "إيدج"، ومع ذلك تتطلع مايكروسوفت إلى نشر الذكاء الاصطناعي في الفصول الدراسية لتسهيل تعلم الأطفال بشكل أفضل ومنح المعلمين أدوات إضافية.





لمهارات الخطابة والعرض التقديمي

في منشور بالمدونة قالت مايكروسوفت إن اثنتين من أدواتها بإسم "تقدم المتحدث" و"المتحدث"، يمكن أن تساعد في تحسين مهارات التحدث والعرض التقديمي لدى الطلاب.

تسمح الأدوات للطلاب بالتدرب بشكل مستقل وتوفر تدريبًا في الوقت الفعلي للمساعدة في تحسين وبناء ثقتهم كمقدمين.

ما يفعله Speak Coach هو أنه يقيّم ويقدم ملاحظات في الوقت الفعلي حول سرعة الطالب وطرحه، والشمولية، واستخدام الكلمات الحشو وغيرها.

يسمح برنامج Speaker Coach للطلاب بالتدرب على انفراد ويقدم نصائح حول تطوير عرض تقديمي مقنع، مما يساعد على بناء الثقة ، وتخفيف القلق من العرض، واستخدام مهارات التفكير النقدي.

تم دمج Speaker Coach في مايكروسوفت باوربوينت و Microsoft Teams و LinkedIn.





سيكون Speaker Coach متاحًا في تعيينات Microsoft Teams

وSpeaker Coach هو أداة جديدة توفر وقت المعلمين من خلال تبسيط عملية إنشاء ومراجعة وتحليل مهام التحدث والعرض التقديمي للطلاب والمجموعات والفصول الدراسية.

يمكن للمدرسين والطلاب الاطلاع على ملخص لمجالات مهارات العرض الرئيسية ومجالات التحسين، وفقًا لمايكروسوفت.

سيكون Speaker Coach متاحًا في المعاينة داخل Teams for Education للعام الدراسي 2023-2024.

تمتلك Microsoft أدوات "تقدم الرياضيات" و "مدرب الرياضيات" التي تزود الطلاب بممارسة إضافية وملاحظات في الوقت الفعلي ونصائح مفيدة وتساعد المعلمين على إنشاء المهام وتبسيط عملية المراجعة للطلاب والفصول الدراسية الفردية.

ما يفعله Math Coach هو أنه يكسر كل جزء من مشكلة - مع تفسيرات نصية لكل خطوة وعملية بمزيد من التفصيل - لمساعدة الطلاب على التفكير بشكل نقدي أكثر حول كيف ولماذا توصلوا إلى حل معين.

من ناحية أخرى ، يساعد Math Progress المعلمين في طرح أسئلة الممارسة ، وتحديد المفاهيم التي تتحدى الطلاب ، وتوفير التغذية الراجعة والدعم المخصص بشكل أكثر كفاءة.

قالت مايكروسوفت في منشور بالمدونة: "تعمل الأدوات جنبًا إلى جنب، حيث يُنشئ مدرب الرياضيات مشاكل تدريب إضافية للطلاب استنادًا إلى مدخلات المعلم والأفكار التي تم جمعها من مهام" تقدم الرياضيات "السابقة.

سيتوفر كل من Math Progress و Math Coach ضمن Microsoft Teams for Education في المعاينة في العام الدراسي 2023-2024.